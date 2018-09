Live-Ticker: FC Penzberg-Coach Dötsch warnt vor FC Hertha

Bezirksliga im Live-Ticker

von Roland Halmel schließen

Penzberg – Elf Punkte holte der FC Penzberg aus den vergangenen fünf Spielen. „Wir sind ganz gut drauf“, sagt FCP-Trainer Thomas Dötsch. Am Sonntag steht die bereits siebte Auswärtspartie auf dem Programm:

Die Penzberger treten beim FC Hertha München an (13 Uhr). Dabei bestreiten auch die Münchener ein Auswärtsspiel, da ihr Platz derzeit saniert wird. Spielort ist daher Schäftlarn. „Dort könnte es sein, dass wir auf Kunstrasen antreten, aber das ist letztlich egal“, sagt Dötsch.

Der Gegner ist „schwer auszurechnen“, sagt der FCP-Coach. Er beobachtete die Herthaner, die in der Sommerpause gleich elf neue Spieler geholt haben, bei ihrer 1:3-Niederlage gegen Neuperlach. „Damit sind sie gut weggekommen, eigentlich waren sie chancenlos“, sah er einen eher schwachen Auftritt des Elften. Hertha „kommt über den Kampf, da müssen wir entsprechend gegenhalten“. Tasso Fytanidis ist nach seiner Sperre wieder dabei. „Den brauchen wir einfach“, so Dötsch über den Routiniers. Maximilian Kalus, der nach seiner Verletzung noch nicht ganz fit ist, wird deshalb nicht spielen. „Wir haben genügend Breite im Kader, was aber auch zu Härtefällen führt“, so Dötsch. rh