Live-Ticker: Raisting will den Heimnimbus wahren

Lösbare Aufgabe gegen Denklingen

von Roland Halmel schließen

Nur vier Plätze trennen den SV Raisting vor dem letzten Spieltag der Hinrunde von den Abstiegsrängen. Sorgenfalten gibt es deshalb aber keine, da der Vorsprung satte 13 Punkte beträgt. „Die Hinrunde lief gut, davon hätten wir vor der Saison nicht einmal zu träumen gewagt“, betont SVR-Coach Johannes Franz.

Raisting – Am Sonntag (15 Uhr) könnte die Bilanz der Halbserie sogar noch ausgebaut werden, denn mit dem VfL Denklingen erwartet die Raistinger eine durchaus lösbare Aufgabe.

Der Aufsteiger belegt mit sechs Zählern den letzten Platz. „Sie haben bei vielen Spielen aber bewiesen, dass sie mithalten können“, sagt Franz. Zuletzt knöpften die Denklinger, die vom ehemaligen Coach der SVR-Reserve, Hermann Schöpf, trainiert werden, den Aubingern einen Punkt ab. „Gegen die sind wir bekanntlich untergegangen.“

Schöpf hat Respekt vor der Raistinger Heimstärke, betont aber: „Wir haben auswärts heuer nicht so schlecht ausgesehen.“ Erstmals in dieser Saison kann er den gleichen Kader wie in der Vorwoche aufbieten. Wobei er weiter auf den gesperrten Keeper Manuel Seifert und Routinier Tim Ried verzichten muss.

Auch bei den Raistingern sieht es personell gut aus. „Wir haben zwar ein paar Kranke und Angeschlagene, ich hoffe aber, dass es bis Sonntag bei allen geht“, sagt Franz, der auf die Aufstellung der jüngsten Wochen setzt, die dreimal in Folge ohne Gegentor blieb und zuhause noch ungeschlagen ist. „Die Heimbilanz wollen wir makellos halten.“ Der Coach schielt sogar auf einen Platz in der Spitzengruppe. „Die Chance ist da.“ Vom Aufstieg will er jedoch nichts wissen. „Auch in der Rückrunde bleibt unser Ziel, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen.“ rh

Zum Spiel

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Raiffeisen-Arena an der Wielenbacher Straße in Raisting. SVR: Schaidhauf – Se. Kölbl, Sigl, Breitenmoser, Sedlmeier, Heichele, Neveling, Enzi, Beausencourt, Greis, Obert /Greif, Schuster, Greinwald, Schmid, Si.Kölbl-