Live-Ticker: Raisting ist beim TV Erkheim gefordert

„In der Abwehr werden Relegationsspiele entschieden“

Die Landesliga-Fußballer des SV Raisting bekommen es in der Relegation ausschließlich mit Teams aus der Klasse darunter zu tun. „Das ist kein Vorteil, denn die Bezirksligisten kommen mit dem guten Gefühl einer positiven Saison“, sagt SVR-Coach Johannes Franz.

Sein Team hat in der ersten Runde den TV Erkheim (Unterallgäu) zum Gegner. Der wurde in der Bezirksliga Schwaben Süd Zweiter (16 Siege/7 Remis/7 Niederlagen). Das Hinspiel steigt am heutigen Donnerstag (18.30 Uhr) in Erkheim, das Rückspiel am kommenden Sonntag (18 Uhr) in Raisting.

Sollten sich die Raistinger durchsetzen, wartet in der entscheidenden zweiten Runde der Sieger aus dem Duell FC Anadolu Bayern (Bezirksliga Süd) gegen den FC Moosinning (Bezirksliga Nord). Der Gewinner der zweiten Runde darf dann in der kommenden Saison in der Landesliga spielen.

Die Erkheimer sind für Franz ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. „Ich kenne sie nur durch Infos aus dem Internet“, sagt der SVR-Trainer. Daraus lassen sich aber ein paar Schlüsse ziehen. So waren bei den Erkheimern in der Liga die Tore (59 in 30 Spielen) auf viele Schultern verteilt. „Ich denke, sie haben eine ausgeglichene Mannschaft, die schwer auszurechnen ist“, sagt Franz. Seit sechs Jahren spielt der TV in der Bezirksliga, hat dabei stets Mittelfeldplätze belegt. Den zweiten Platz hat das Team, das vor der Saison nur drei Neuzugänge verzeichnete, schon frühzeitig perfekt gemacht. „So erklären sich die deutlichen Niederlagen zum Schluss“, sagt Franz.

Für den SVR-Trainer ist klar: „In der Abwehr werden Relegationsspiele entschieden.“ Zumindest ein Auswärtstor wäre auch nicht schlecht, denn bei Gleichstand nach zwei Partien entscheiden (wie im Europa-Pokal) die mehr geschossenen Tore auf fremdem Platz. In der SVR-Offensive sieht es personell allerdings düster aus. Michael Boos (Sprunggelenksverletzung) fällt ebenso aus wie Max Baumgartner (Armbruch). Und der Einsatz des angeschlagenen Ludwig Huber ist fraglich. Zudem muss Franz auch noch auf Defensivspieler Andreas Heichele (Meniskusverletzung) verzichten.

Zum Spiel

Anstoß: Donnerstag, 18.30 Uhr, Platz an der Memminger Str. 44, 87746 Erkheim

SV Raisting: Schaidhauf – Greinwald, Neveling, Häusler, Leitmeier, Kümmerle, Beausencourt, Huber, Schmitt, Schmid, Vetter/ Drexler, Bootz, Stöckl, Kölbl (TW)