Live-Ticker: Raisting vor entscheidendem „Sechs-Punkte-Spiel“

SVR gegen Hertha München: „Noch einmal alles aus dem Tank rausquetschen“

von Roland Halmel schließen

Sechs Spiele innerhalb von 17 Tagen haben beim SV Raisting ordentlich an der Substanz gezehrt. Am Sonntag (16 Uhr) findet das Mammutprogramm gegen den FC Hertha München sein Ende.

Raisting – „Da müssen wir noch einmal alles aus dem Tank rausquetschen“, sagt SVR-Trainer Johannes Franz, der das anstrengende Programm auch in der Trainingsbeteiligung spürte. Zuletzt stand er nur mit sieben Feldspielern auf dem Platz.

Bei den Münchner ging am Mittwoch beim 2:0 gegen Fürstenfeldbruck eine Durststrecke von fünf Niederlagen in Folge zu Ende. Beide Tore erzielte Ümit Alper. „Er ist ihr Punktegarant“, sagt Franz über den Torjäger, der bereits siebenmal traf. Über so einen Knipser verfügen die Raistinger nicht. Nur zwölf Treffer erzielte der SVR in zwölf Spielen. Inklusive Pokal wartet er seit vier Partien auf einen Torerfolg. An der defensiven Grundausrichtung will Franz aber nichts ändern. „Uns fehlt zwar die Durchschlagskraft, aber deshalb werden wir jetzt nicht mit Hurra nach vorne stürmen.“

Einer der wenigen SVR-Stürmer mit Torriecher, Roman Schuster, fällt gegen Hertha wohl aus. Ansonsten rechnet Franz trotz einiger Blessuren mit einer kompletten Besetzung. Aufgrund der Tabellensituation ist sein Team eigentlich Favorit. „Viele Dinge sprechen aber dagegen“, stellt er klar. Die Auswärtsschwäche seiner Elf und die Heimstärke der Hertha – sie holte sämtliche zwölf Punkte auf ihrem Kunstrasenplatz – lassen ihn vorsichtig werden. Die Partie hält Franz für enorm wichtig. „Ein Sechs-Punkte Spiel bei einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt.“

Zum Spiel

Anstoß: Sonntag, 16 Uhr, Bezirkssportanlage am Wolkerweg in München. SVR: Schaidhauf – Se. Kölbl, Sigl, Breitenmoser, Sedlmeier, Heichele, Neveling, Enzi, Beausencourt, Greis, Obert/Schuster, Messner, Greinwald, Schmid, Si.Kölbl.