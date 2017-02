Live-Verlosung: Wer gewinnt die Löwen-Tickets gegen St. Pauli?

Wochensieger

Am Dienstag-Mittag wird es spannend. Ab 12:30 verlosen wir live auf unserer Facebook-Seite, wer die Tickets für das Spiel 1860 gegen St. Pauli gewonnen hat.

Im Lostopf sind die fünf Mannschaften mit den meisten Punkten:

SV Kranzberg U19 ASV Antdorf Herren 1 BSC Sendling Herren 1 SV Waldperlach Herren 2 SV Waldperlach Herren 1

Wichtig: Wir haben von euch einige Anregungen zu unserem neuen Gewinnspiel bekommen. Deshalb sollen ab sofort alle Teams die am Ende unter den Top 5 landen die Chance erhalten, den Wochensieg zu holen. Deshalb werden wir die Tickets unter den fünf Teams mit den meisten Stimmen live auf Facebook verlosen. Wir prüfen alle Aktivitäten nach Abschluss einer Kalenderwoche.

Wir arbeiten auch daran, dass Spielberichte und Fotos, die zeitnah zu einem Spiel eingetragen werden, mehr Punkte erhalten. So wollen wir es noch mehr fördern, dass aktuelle Berichterstattung auch belohnt wird.

Zwei Tickets für das Spiel TSV 1860 gegen die Würzburger Kickers

Auch in der kommenden Woche wollen wir wieder all die belohnen, die unsere Seite aktiv mitgestalten. Der Sieger erhält zwei Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 München gegen die Würzburger Kickers am 17.03.2017 um 18:30 Uhr.

So könnt ihr gewinnen

Alle Teams können ihre Mannschaftsseite auf Top-Niveau bringen. Egal ob Trainer, Spieler oder die Eltern am Spielfeldrand - alle haben Möglichkeiten, die Seite der Mannschaft auf fussball-vorort.de aktiv mitzugestalten.

Bei uns stehen nicht nur die Herren-Teams im Vordergrund. Auch Jugendteams können sich bei uns präsentieren wie die Profis. Liveticker, Spielberichte, Fotostrecken, Spielerprofile - all diese Möglichkeiten stehen eurer Mannschaft zur Verfügung.

Punkte sammeln und Preise abstauben!

Aktion Punkte Fotostrecke hochladen 20 Spielbericht schreiben 15 Vorbericht schreiben 10 Mannschaftsnachricht schreiben 10 Spiel-Statistik eintragen 5 Ergebnis eintragen 1

Anmelden kann sich jeder (Hier geht's zur Anmeldung)

Wochensieger-Rangliste (20.02. bis 26.02.)

Platz Mannschaft Punkte gesamt Benutzer Aktion Punkte 1 SV Kranzberg : U19 (A-Jun.) 105 Stephan Schikowski Fotostrecke 20 105 Stephan Schikowski Fotostrecke 20 105 Stephan Schikowski Teamnews 10 105 Stephan Schikowski Teamnews 10 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 105 Stephan Schikowski Statistik 5 2 ASV Antdorf : Herren 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Statistik 5 65 Luca Wanhöfer Teamnews 10 3 BSC Sendling : Herren 60 Lutz Wylensek Teamnews 10 60 Lutz Wylensek Fotostrecke 20 60 Lutz Wylensek Teamnews 10 60 Lutz Wylensek Fotostrecke 20 SV Waldperlach II : Herren II 60 Manfred Neueder Fotostrecke 20 60 Manfred Neueder Teamnews 10 60 Manfred Neueder Fotostrecke 20 60 Manfred Neueder Teamnews 10 4 SV Waldperlach : Herren 50 Manfred Neueder Teamnews 10 50 Manfred Neueder Teamnews 10 50 Manfred Neueder Teamnews 10 50 Manfred Neueder Fotostrecke 20 5 SpVgg Altenerding : Herren 40 Andreas Heilmaier Fotostrecke 20 40 Andreas Heilmaier Teamnews 10 40 Andreas Heilmaier Teamnews 10 SpVgg Altenerding II : Herren II 40 Andreas Heilmaier Fotostrecke 20 40 Andreas Heilmaier Teamnews 10 40 Andreas Heilmaier Teamnews 10 6 SV Kirchanschöring : Herren 30 Michael Wengler Teamnews 10 30 Michael Wengler Teamnews 10 30 Michael Wengler Teamnews 10 7 ESV Freilassing : Herren 20 Anton Deiter Teamnews 10 20 Anton Deiter Teamnews 10 Grüne H. Ismaning : Herren 20 Jeanette Stock Fotostrecke 20 8 1. FC Penzberg : Herren 10 Sepp Siegert Teamnews 10 1. FC Penzberg : U13 (D-Jun.) 10 Wolfgang Tiedt Teamnews 10 1. FC Penzberg : U9 (F-Jun.) Kleinfeld 10 Wolfgang Tiedt Teamnews 10 1. FC Penzberg II : Herren II 10 Wolfgang Tiedt Teamnews 10 FC Amberg : Herren 10 Stephan Landgraf Teamnews 10 FC Forstern : U17 (B-Jun.) 10 Andreas Oeller Teamnews 10 FC Grün-Weiß Gröbenzell : Herren 10 GWG Veröffentlichungen Teamnews 10 FC Stern München : Herren 10 FC Stern Teamnews 10 Hallbergmoos III : Herren III 10 Jogi Gaiser Teamnews 10 MTV Dießen a. A. : Herren 10 Peter Krems Teamnews 10 SF Breitbrunn : Herren SF Breitbrunn 10 Matthias Neuner Teamnews 10 SpFrd Egling - Straßlach : Herren 10 Niko Stoßberger Teamnews 10 SpFrd Egling II : Herren II 10 Niko Stoßberger Teamnews 10 SV Manching : Herren 10 Raimund Lögl Teamnews 10 SV Raisting : U17 (B-Jun.) 10 Alexander von Schroetter Teamnews 10 SV Wielenbach : Herren 10 Christoph Wiedemann Teamnews 10 TSV Eching : U19 (A-Jun.) 10 gerhard beer Teamnews 10 TSV Egmating Herren 10 El Egmatinio Teamnews 10

Quelle: fussball-vorort.de