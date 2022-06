Nach Berwein verlässt auch Schneeweiß die Penzberger - Baltzer und Puskas kommen zum FCP

Penzberg muss einen überraschenden Abgang verkraften. Andreas Schneeweiß verlässt den FC Penzberg wechselt zur kommenden Saison zum Nachbarn TSV Murnau.

Penzberg – Bis zum Beginn der neuen Saison in der Bezirksliga sind es nur noch ein paar Wochen. Beim FC Penzberg arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck an der Zusammenstellung des neuen Kaders. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen: Nach Maximilian Berwein, der sich dem Regionalligisten Türkgücü München angeschlossen hat, wird auch Andreas Schneeweiß den Verein Richtung Murnau verlassen. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Mit Torhüter Daniel Baltzer und Mittelfeldspieler Uros Puskas verbucht der FC Penzberg zwei Neuzugänge.

Die guten Kontakte von Simon Ollert machen sich zum ersten Mal bezahlt. Der neue Trainer des 1. FC Penzberg hat einen zweiten Torhüter aufgetrieben – mit Vergangenheit auf hohem Niveau und dem Anspruch, die Nummer eins zu sein. Vom Regionalligaklub VfB Eichstätt wechselt Daniel Baltzer (26) zum FCP. Wobei der Peitinger selbst sagt: Zuletzt habe er die Lust am Fußball verloren. Sein Beruf als Polizist forderte ihn oft, zudem plagte er sich mit kleineren Verletzungen sowie den Hindernissen der Pandemie herum. Baltzer intensivierte sein Kraftsporttraining. In den vergangenen Monaten habe er einiges an Masse aufgebaut. „Die muss erst einmal runter“, scherzt der Torwart.

Im Zuge seiner Ausbildung kam der gebürtige Schongauer nach Eichstätt, spielte anfangs aber noch weiterhin in Kaufbeuren in der Landesliga. Beim VfB hielt er sich fit. 2019 nahm er das Angebot der Eichstätter an und gehörte zu den Vertretern von Stammkeeper Felix Junghan. Auch wenn er zu keinem Regionalliga-Einsatz kam, sagt er: „Das war eine tolle Erfahrung mit vielen Highlights, vielen Eindrücken und vielen Persönlichkeiten.“ Unter anderem machte er das DFB-Pokalduell der Eichstätter gegen Hertha BSC Berlin mit. Seinen Vertrag verlängerte er zuletzt nicht mehr. „Ich wollte die Schuhe an den Nagel hängen.“ In einem längeren Gespräch überzeugte Simon Ollert den 26-Jährigen von Penzberg und seinem Weg. Der FCP suchte ohnehin nach einem Keeper, nachdem Marius Scurtu, die Nummer zwei, aus beruflichen Gründen zurück nach Bad Tölz geht.

Mit Daniel Baltzer kommt ein Allrounder nach Penzberg. Als „robust und lautstark“ beschreibt er sich selbst. Er verteilt gern Bälle, beschleunigt das Angriffsspiel. „Passt perfekt zur Spielweise von Simon“, sagt er. Einzig die Spielpraxis gehe ihm ab, räumt der 26-Jährige ein. Damit kommt es nun in der Vorbereitung zum Konkurrenzkampf mit Korbinian Neumaier, dem Torwarttalent, das der FCP voriges Jahr aus Murnau loseiste. Man könnte Baltzers Verpflichtung als Antwort auf ein gescheitertes Experiment interpretieren. Josef Siegert aus der sportlichen Leitung des FCP widerspricht aber vehement. „Das war kein Experiment, das sehen wir auch im Nachhinein nicht kritisch. Wir würden das jederzeit wieder so machen. Der Korbi hat extrem viel Potenzial.“

Penzberg befindet sich somit in der komfortablen Lage, mit zwei starken Torhütern in die Saison zu gehen. Konkurrenzkampf kenne er praktisch sein Leben lang, sagt Daniel Baltzer. „Das brauche ich, nur so pusht man sich untereinander.“ Sollte das zwischenmenschliche Verhältnis passen, habe das nur Vorteile, findet der neue Mann. Genauso betont er: „Ich bin nicht nach Penzberg gewechselt, um auf der Bank zu sitzen.“ Von der Kreisliga bis hinauf in die Bayernliga habe der FCP das beste Angebot vorgelegt, gerade auch weil es sich optimal mit Beruf und Freundin verbinden lässt. Sepp Siegert freut sich auf „einen super Typen, der mit 26 schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat“. Gemeinsam soll es in der Bezirksliga nach oben gehen. „Ich bin der Typ, der das Maximum herausholen will“, so Baltzer. Auf längere Sicht sei es sein Anspruch, den Weg des Klubs in die Landesliga mitzugehen.

Neben Baltzer verpflichteten die Penzberger einen weiteren Akteur. Der Name Puskas steht für Tore. Doch damit hat Penzbergs neuer Kicker nichts zu tun. Uros Puskas, knallharter Mittelfeldmann, sieht sein großes Herz und die „stählerne Disziplin“ als seine Stärken. Die Frage, ob der mit Ungarns Nationalheld Ferenc Puskas etwas zu tun habe, hat er häufig gehört. Der 28-Jährige stößt aus Geretsried zum Bezirksligisten, wo er beim TuS in der Landesliga-Saison 2019/21 vier Partien bestritten hat. Nach der Coronasaison entschied er sich für eine Pause, merkte aber, „dass ich den Fußball vermisse“. Die Penzberger, bei denen er einige Kicker kennt, luden ihn ins Training ein, nun verstärkt er das Mittelfeld des FCP . Sein Ziel bei der neuen Station: „Anderen auf und neben dem Platz ein gutes Beispiel zu geben.“

Unerwartet traf die FCP-Verantwortlichen der Abgang von Andreas Schneeweiß. Nach Maximilian Berwein verlässt damit ein zweiter starker Offensivspieler den Bezirksligisten. Allerdings nicht, um sich höherklassig zu probieren. Schneeweiß geht zum Nachbarn nach Murnau. „Der Abgang war schon überraschend, da er bei uns schon zugesagt hatte und innerhalb der Bezirksliga wechselt“, so Siegert. Schneeweiß wiederum reizt das Konzept in Murnau. „Er wollte unbedingt hierher, das macht ihn interessant“, sagt Michael Adelwart, Abteilungsleiter beim TSV. Mit acht Treffern in 21 Partien gehörte Schneeweiß zu den gefährlichsten Angreifern beim FCP. Aus der Ruhe lassen sie sich in Penzberg deshalb nicht bringen. Siegert sagt: „Unser Trainer wird die Position sicherlich besetzen können.“ (Andreas Mayr)