Beste Freunde im Duell: Kalus und Hiry wollen einander „das Volksfest versauen“ – FCP trifft auf ASV

Von: Andreas Mayr

Maximilian Kalus (l.) wechselte vergangene Saison zum ASV. Marco Hiry (r.), unter anderem Chefmotivator beim FC Penzberg. © Andreas Mayr

Der FC Penzberg empfängt in der Bezirksliga Süd den ASV Habach. Damit treffen am Samstag auch Marco Hiry und Maximilian Kalus aufeinander.

Penzberg – FC Penzberg gegen ASV Habach – das ist vor allem auch das Duell Marco Hiry gegen Maximilian Kalus. Die beiden sind nicht nur beste Freunde, sondern auch die größten Spaßvögel weit und breit. Nach Kalus’ Wechsel zum ASV stehen sie sich am Samstag (14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion) erstmals in der Bezirksliga gegenüber. Vor dem Derby haben sich die beiden zum Streitgespräch mit Andreas Mayr verabredet.

Wichtiger Hinweis an alle: Das Gesagte bitte nicht zu ernst nehmen!

Herr Hiry, was rührt sich bei Ihnen, wenn sie den Spezl im Habacher Trikot sehen?

Marco Hiry: In der Halle, Anfang des Jahres, wurde ich schon mal damit konfrontiert, als wir zum ersten Mal gegeneinander auf dem Platz standen. Gerade Maxi gönne ich eigentlich richtig viel. Aber in dem Moment war es richtig unangenehm. Wenn ich Zeit hab, schaue ich lieber bei Habach zu als bei allen anderen. Aber diese Woche läuft es mir kalt den Rücken runter. Wir sind ähnlich, wir haben beide Psychospiele drauf. Damit fing es schon am Montag an. Einerseits freue ich mich, andererseits versuche ich, ihn zu meiden.

Maximilian Kalus: Ich werde versuchen, die anderen auf ihn einzustellen, ihnen ein paar Tipps zur ganzen Mannschaft zu geben. Ansonsten wird in unserer Gruppe bei WhatsApp gestichelt.

Wie war für Sie das erste Duell in der Halle, Herr Kalus?

Kalus: Ich wollte das Duell schon vermeiden. Wir sind dem Duell im Halbfinale damals aus dem Weg gegangen, aber dann hat es sich nicht mehr vermeiden lassen im Endspiel. Es war ganz komisch. Ich hatte das glücklichere Ende.

„Ich werde ein paar Geschichten erzählen, um ein bisschen Pfeffer reinzubringen.“

Auf was muss sich Maxi Kalus am Samstag gefasst machen?

Hiry: Natürlich versuche ich, dass wir auf Kunstrasen spielen. Egal, welches Wetter.

Kalus: Das ist mir gleich, das weißt du.

„Falls wir gewinnen, räumen wir die Kabine nicht auf.“

Hiry: Ich würde mir das wünschen, damit wir in die Zweikämpfe kommen und uns spielerisch hinten rauskombinieren können. Selbst wenn wir 30 Grad haben sollten. Und das Feeling kommt besser an bei den Zuschauern, weil keine Tartanbahn dazwischen ist. Im Training werde ich ein paar Geschichten erzählen, was der Maxi angeblich gesagt hat, um ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Das müssen wir noch lernen von Habach, das Gallige und Aggressive. Wir gestalten ja immer großzügig die Kabinen vor dem Spieltag. Da wird noch das eine oder andere auf die Habacher warten.

Kalus: Dafür sind wir gewappnet. Falls wir gewinnen, räumen wir die Kabine nicht auf. Wenn eine Reinigungsfirma kommen muss, können wir die noch zahlen.

Hiry: Ja, du hast ja einige Sponsoren vom Futsal nach Habach mitgenommen.

Was fehlt denn ohne Maxi Kalus beim FC Penzberg?

Hiry: Mir fehlt absolut ein Typ auf und neben dem Platz, der so tickt wie ich. So was hab’ ich selten gesehen. Wir sind identisch. Viele haben uns erlebt, neue Spieler, neue Vereine. Jeder sagt, wir haben noch nie zwei so positiv Verrückte wie euch gesehen. Ich denke, dass ich die Mannschaft in Penzberg im Griff habe. Aber mir fehlt noch der Partner. Der Fazli (Fazlican Verep/Red.) macht das gut, der hat ein offenes Ohr. Nur so Dinge, wie manche Themen vorher herauszufiltern oder die Spieler emotional abzuholen, wenn die Gegner überlegen sind, der Typ fehlt uns. Auch spielerisch würde Maxi bei uns im Zentrum eine wichtige Rolle spielen. Der Anker im Mittelfeld geht uns ab.

Kalus: Da hört man nur Positives. Wir haben ewig zusammengespielt. Schon in der Jugend haben wir Schmarrn gemacht. Egal, ob wir 18 oder Ende 20 waren, Donnerstag haben wir immer was inszeniert, die Kabine gestaltet oder uns zusammengehockt. Ich kenne das nur so, wie der Marco es erzählt. Wir sind so aufgewachsen.

Wie hat Ihre Freundschaft angefangen?

Kalus: Über den Fußball in der Jugend.

Hiry: Ich hab’ relativ schlecht gespielt, konnte nicht mal den Ball richtig stoppen. Maxi war immer zu gut, der durfte in der F-Jugend schon in der E-Jugend aushelfen. Da gab’s ein Spiel in Benediktbeuern, da hieß es, wir holen noch den Maxi dazu. Wir haben 7:2 gewonnen. Es war mein zweites Spiel in der F-Jugend. Maxi hat alle ausgedribbelt. Ich musste den Ball nur noch mit der Pike reintun. So haben wir uns gut verstanden. Ich glaube, Maxi hatte Mitleid mit mir. Innerhalb eines Jahres habe ich so einen Schub gemacht. Der Maxi ist relativ schnell zu 1860 gegangen. Ich bin oft mitgefahren, mal ins Training oder zu Hallenturnieren. Wir haben uns nicht verloren, egal, wo er hin gewechselt ist.

Kalus: In der B-Jugend haben wir dann wieder miteinander gespielt. Bis der Marco Ausflüge nach Antdorf und Bad Heilbrunn gemacht hat.

Hiry: Und er zu Unterhaching in die Dritte Liga. Da bin ich stolz auf ihn. Bei seinem Debüt waren wir dabei. Ein Freundschaftsspiel gegen Bayern.

Wie kam’s zum Wechsel?

Kalus: Der ehemalige Trainer von Starnberg hat Haching übernommen. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, dass ich da spiele und trainiere. Aber das ist nicht so wichtig.

Was sind denn die guten Seiten von Marco Hiry?

Kalus: Der hat mehrere gute Seiten. Was ihn am meisten auszeichnet, ist die Rederei und die Mentalität in der Kabine. Bis hin zu seinen fußballerischen Sachen, wovon manche Fan sind und manche nicht. Weil wir ähnliche Typen sind, hat mir das immer gefallen. Andere Trainer sind nicht so drauf gestanden. Gerade sein Futsal-Trick an der Seitenlinie. Wenn er da auf mich zukommt und den versucht, sag ich ihm: Mach ihn lieber nicht, sonst verlierst den Ball. Seine Erfahrung bringt der Mannschaft am meisten. Er kann einfach gut reden.

Hat Maxi Kalus auch schlechte Seiten?

Hiry: Lass mich überlegen. Natürlich, sein verrückter Schädel. Solche Sparifankerl, wie der im Kopf hat. Ich sag’ nur 18 Säcke Laub in der Kabine. Das war für zwei Stunden lustig, aber danach haben fünf Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oder irgendwelche Konfetti-Kanonen, die zum 20. Mal geschossen haben. Auch sein unbedingter Wille zu gewinnen, der manche auf der Strecke lässt. Für die, die da runterfallen, ist es hart. Aber viele negative Sachen hat er nicht. Ich nenne ihn immer den modernen Leader. Er ist nicht so laut auf dem Platz, dafür daneben. Der Schlüssel zum Habacher Aufstieg war einfach der Maxi, es ist so.

Kalus: Jetzt muss ich auch lang überlegen, damit ich was über Marco finde. Wenn du ihn länger kennst, regt dich schon gar nichts mehr auf. Vielleicht das: Wenn er was erzählt, kannst du 70 Prozent davon in den Mülleimer treten. Wenn du ihn nicht kennst, glaubst du alles. Zum Beispiel: Wir machen einen Termin zum Feiern aus. Eine Stunde vorher sagt er ab. Das hat mich am meisten aufgeregt. Jetzt kenne ich ihn schon lange. Da ist es nicht mehr so schlimm.

Gibt’s eine Wiedervereinigung von Kalus und Hiry?

Hiry: Wenn’s nach Maxi geht, im Winter. Wenn’s nach mir geht, eventuell. Das nächste, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Trainergespann.

Kalus: Ich hätte das schon gerne im Winter gemacht. Nicht, dass ich vorhabe, zu wechseln. Es ist dumm gelaufen letztes Jahr. Es war von meiner Seite vielleicht nicht alles so okay mit der Halle. Drum hätte ich gerne, dass wir in der Halle zusammenspielen. Egal, ob Hallenmeisterschaft oder in einer Futsal-Mannschaft.

Was kann Habach denn besser als der FC, Herr Kalus?

Kalus: Trinken und Feiern. Wir haben eine ziemlich erfolgreiche Rückrunde gespielt. Da ist es Woche für Woche auch drum gegangen, nach dem Spiel zu feiern. Was komplett anders ist da drüben, ist der Zusammenhalt. Das heißt nicht, dass es in Penzberg keinen gibt, er ist bloß anders. In Habach bleibst du auch mal bis 22 Uhr ungeduscht am Platz.

Und was ist in Penzberg besser?

Hiry: Dafür werde ich jetzt zerlegt. Aber der Maxi hat recht. Außerhalb vom Fußball, wenn da was ansteht, gehen in Habach von 15 Leuten 15 Finger hoch zum Helfen. Bei uns sind es immer die gleichen Drei. Dafür wird bei uns jeder akzeptiert und angenommen, wie er ist. Egal, welcher Neuzugang, egal wie schwierig der Charakter. Rein fußballerisch kann Penzberg alles besser. Wir waren oberbayerischer Meister in der Halle, wir sind in die Endrunde vom Pokal gekommen, wir haben in der Bezirksliga schon oben mitgespielt. Was wir geleistet haben, da muss Habach erst mal hinkommen. Da geht es nicht um die Momentaufnahme. Ich hab’ mir viel anhören müssen. Dass wir Geld bekommen und so. Aber wir schaffen es auch immer wieder, eine ordentliche Mannschaft aufzustellen, die sich versteht und guten Fußball spielen will. Im Rückblick sage ich, haben wir fußballerisch überall die Nase vorn.

Kalus: Ich bestätige schon, dass wir da nicht hinkommen können. Über so lange Zeit Bezirksliga, das ist schwierig in Habach, weil die jungen Leute nur vereinzelt nachkommen.

Auf was müssen sich die Zuschauer gefasst machen, wenn Kalus und Hiry aufeinandertreffen?

Kalus: Das kommt darauf an, ob mir der Marco überhaupt hinterherkommt.

Hiry: Damit ich gut ausschaue, werde ich mal einen hohen Ball zum Maxi schlagen. Weil wir beide nicht zum Kopfball gehen. Das ist seit der Jugend bekannt. Einmal gehe ich schon raus aus dem Deckungsschatten und packe eine Grätsche aus. Die ist von der Halle noch offen. Allgemein glaube ich, dass es gute Szenen geben wird, es wird kein Langeweile-Fußball. Die Fans können sich auf einiges gefasst machen. Es wird den einen oder anderen fairen Zweikampf geben.

Kalus: Und wenn der mal schmutzig ist, hole ich mir halt eine Gelbe Karte. Das ist auch okay.

Was blüht dem Verlierer vom Samstag?

Kalus: Der Gewinner soll den Verlierer zumindest einen halben Tag in Ruhe lassen. Danach ist eh nicht so viel Zeit zum Aufziehen. Es geht weiter aufs Volksfest. Dass genau uns das trifft diese Saison, ist besonders schön.

Hiry: Dem Verlierer wird sauber das Volksfest versaut. Von FC-Seite her wäre das schon sehr bitter. Zu verlieren und dann hoch zum Volksfest zu müssen, das wäre eine Schmach. Wenn Penzberg verliert, werden da 80 Prozent nicht mitgehen. Ich erwarte dann wenigstens, dass Maxi an der Bar was springen lässt.

Kalus: Wobei man eines nicht vergessen darf: Bei uns in Penzberg hat es immer geheißen: Zur Volksfestzeit verlieren wir nicht. Das war mit 18 schon so. Da haben wir immer gewonnen. Sogar die Auswärtsspiele. Letztes Jahr gegen Murnau war das erste Mal, dass Penzberg nicht gewonnen hat. Das stimmt mich wiederum positiv, dass wir das mit Habach auch schaffen können.

Hiry: Einen Punkt gibt es doch, warum ich froh bin, dass er nicht mehr bei uns ist. Der Kapitän kriegt immer die Freimarken für Hendl und Bier. Die hat der Maxi nach 20 Minuten schon nach Murnau gegeben oder den Frauen vom ESV zugeworfen. Wir haben uns dann zu sechst ein Hendl teilen müssen.

(Fragen: Andreas Mayr)