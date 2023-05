Merkur CUP: Jubel bei SG Rott/Wessobrunn und SC Böbing

Von: Roland Halmel

Die SG Rott/Wessobrunn behielt im Finale die Oberhand. © Halmel

Die E-Juniorenfußballer waren am Sonntag im Merkur CUP gefordert. Auf dem Sportgelände des TSV Hohenpeißenberg fand das Kreisfinale im Verbreitungsgebiet der „Schongauer Nachrichten“ statt.

Am meisten Grund zur Freude hatten die SG Rott/Wessobrunn (im Foto in roten Trikots) und der SC Böbing (in Blau). Beide erreichten das Endspiel und lösten damit das Ticket für die Runde der Bezirksfinals. Das Finale gewann die SG Rott/Wessobrunn mit 1:0 gegen die Böbinger. Den ESB-Fairplay-Preis gewann die SG Apfeldorf/Kinsau. Ein ausführlicher Bericht zum Turnier folgt. ph/Foto: Halmel