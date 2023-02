MTV Dießen: Mit Nationalspielern in die Kreisliga

Spielen sich warm für die Aufstiegsrunde: die Kreisklasse-Fußballer des MTV Dießen um Spielertrainer Philipp Ropers (2.v.r.). Foto: MTV Dießen © MTV Dießen

Die Winterpause war erfolgreich für die Fußballer des MTV Dießen: Sie erreichten das Kreisfinale der BFV-Hallenmeisterschaft.

Dießen - Die Kicker starten in die siebenwöchige Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde zur Kreisliga – mit Verstärkungen. Neben den drei Rückkehrern Leopold Praus, Jakob Gröger und Levin Braun wechselten zwei Futsal-Nationalspieler – Kim Herterich und Benjamin Bautz – nach Dießen (wir berichteten).

Weil auch noch Langzeitverletzte wieder am Start sind, stehen die Chancen nicht schlecht. MTV-Spielertrainer Philipp Ropers ist zuversichtlich: „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und waren auch über den Winter fleißig. Die Mannschaft hat sich auf und neben dem Platz ein Stück weiterentwickelt.“ Die Ziele: „Wir wollen mit der Ersten in die Kreisliga durchmarschieren und mit der Zweiten die B-Klasse halten.“

In der Aufstiegsrunde geht es gegen die aus der Vorrunde bekannten TSV Erling-Andechs und FC Kochelsee-Schlehdorf, aber auch gegen den WSV Unterammergau, den FC Bad Kohlgrub und die SG Oberau/Farchant. Gegen die SG stieg der MTV vergangene Saison in der Relegation in die Kreisklasse auf.

Die Ausgangsposition hängt von den Hinrundenpunkten ab: Andechs und Unterammergau starten mit sechs, Schlehdorf und Kohlgrub mit vier, Oberau und Dießen mit zwei Punkten. Nach Hin- und Rückspielen steigt der Tabellenerste direkt in die Kreisliga auf, der Zweite kann über die Relegation folgen.

Jetzt sind erst mal fünf Vorbereitungsspiele geplant. Und am ersten März-Wochenende geht es für drei Tage ins Trainingslager nach Rosenheim. „Mit der Verlängerung der Partnerschaft mit Giesinger Bräu und dem Aufbau einer medizinischen Abteilung gab es auch neben dem Platz positive Entwicklungen“, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. mm