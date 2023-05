„Für fantastische Saison belohnen“: MTV Dießen bestreitet erste Relegationspartie gegen Otterfing

Alexander Neiser ist Dießens bester Torschütze. © MTV Dießen

Am Mittwoch bestreiten die Dießener das Relegations-Hinspiel beim TSV Otterfing. „Wir wollen uns für eine fantastische Saison belohnen“, sagt Ropers.

Dießen – Einsatz zahlt sich aus. Bestes Beispiel sind die Fußballer des MTV Dießen. „Unsere Trainingsbeteiligung in den vergangenen Wochen und Monaten war unglaublich. Selbst am Vatertag konnten wir elf gegen elf spielen“, freut sich Spielertrainer Philipp Ropers. Es herrscht große Euphorie am Westufer des Ammersees, der Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga ist zum Greifen nahe.

Nach großem Umbruch und Abgang von Leistungsträgern wie den Vetter-Brüdern Vincent und Luis qualifizierte sich der Aufsteiger als Tabellendritter der Vorrunde für die Meisterrunde. „Dort waren wir gefühlt die mit Abstand jüngste Mannschaft“, sagt Ropers, auch wenn Alexander Neiser mit 39 Jahren der erfolgreichste Torschützer ist. Die Dießener trumpften von Beginn an auf. Auch eine Schwächephase von vier Spielen ohne Sieg bremste den MTV nicht aus.

MTV Dießen: Nur ein Gegentor in der Rückrunde

„Gerade in der Rückrunde war es sehr stark“, lobt Ropers. Mit vier Siegen, einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 12:1 hätte sich der MTV sogar beinahe noch die Meisterschaft geschnappt. „Das war schon ein bisschen schade“, sagt Ropers. Schuld war das einzige Gegentor der Rückserie, beim 1:1 gegen Meister WSV Unterammergau. „Eigentlich hätten wir dieses Spiel aufgrund unserer großen Überlegenheit auch gewinnen müssen“, stellte Ropers fest. So muss sein Team nun in die Relegation.

Trainer Philipp Ropers lobt das junge Team. © MTV Dießen

Bezirksliga-Absteiger Otterfing ging mit ganz anderen Zielen in die Saison. „Beinahe wären sie jedoch direkt aus der Kreisliga abgestiegen“, kommentiert Ropers. Am Samstag verloren die Otterfinger am letzten Spieltag der Abstiegsrunde C zu Hause mit 2:4 gegen die DJK Waldram.

Nur das Torverhältnis bewahrte den TSV vor dem direkten Gang in die Kreisklasse. „Das zählt jetzt alles aber nichts mehr, es geht wieder bei Null los“, stellt Ropers fest. Immerhin kann der MTV auf erfolgreiche Relegationen zurückblicken. Letztes Highlight war der Aufstieg vor einem Jahr gegen die SG Oberau-Farchant (3:0, 0:0).