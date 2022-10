MTV Dießen unterliegt Langengeisling: „Unfassbar, dass wir hier nichts mitnehmen konnten“

Von: Paul Hopp

Teilen

Magdalena Bonomo erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für ihren MTV. © MTV Dießen

Die Fußballerinnen des MTV Dießen mussten sich in der Bezirksoberliga dem FC Langengeisling geschlagen geben.

Nico Weis, Trainer der Dießener Fußballerinnen, fand es „unfassbar, dass wir hier nichts mitnehmen konnten. Eine wirklich bittere und unnötige Niederlage.“ Mit 1:2 verlor der MTV sein Auswärtsspiel in der Bezirksoberliga gegen den FC Langengeisling. In der zweiten Hälfte vergaben die Dießenerinnen zahlreiche hochkarätige Torchancen.

Gleich nach dem Anpfiff ging das gastgebende Team aus dem Erdinger Ortsteil mit 1:0 in Führung. In der Folge kontrollierte der FC das Spiel. Nach 20 Minuten ein Aufreger, als Andrea Bichler im Strafraum gefoult wurde, der Elfmeterpfiff aber ausblieb. Nicht allzu lang danach traf die eben erst eingewechselte Leni Bonomo mit ihrem ersten Ballkontakt zum 1:1 (30.); die Vorlage kam von Zoe Klein. Noch vor der Pause gelang Langengeisling – im Anschluss an einen Dießener Querschläger – das 2:1 (36.).

Im zweiten Spielabschnitt reihten die Dießenerinnen Chance an Chance. Doch ein Tor wollte partout nicht gelingen. Klein scheiterte gleich dreimal binnen weniger Minuten, später traf sie, nach einem Eckball von Julia Stapff, ans Gestänge. Auch die Versuche von Bichler, Stappf und Maria Breitenberger brachten nichts ein. In mehreren Situationen parierte die FC-Torhüterin stark.

Am morgigen Samstag, 8. Oktober, 15 Uhr, tritt der MTV Dießen zu Hause an. Gegner am fünften Spieltag ist die noch punktlose SpVgg Hebertshausen. (ph)