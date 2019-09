Frauen des MTV Dießen verpatzt Landesliga-Start

Bittere Niederlage gegen FV Obereichstätt

Es war alles gerichtet: Die Fußballerinnen des MTV Dießen starteten „bei besten Bedingungen“, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, in die Landesliga.

Dießen – Doch im Heimspiel gegen den FV Obereichstätt gab es am Ende nichts zu feiern, die Schützlinge von Trainer Nico Weis mussten sich mit 1:3 (0:1) geschlagen geben.

Die Dießenerinnen begannen druckvoll und kontrollierten die Anfangsphase, nennenswerte Aktionen blieben zunächst aus. Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste besser ins Spiel und deckten mit gefährlichen Kontern immer wieder Schwächen in der MTV-Defensive auf. Im Anschluss an eine Ecke gingen die Gäste in Führung (11.). Kristina Spitzer hatte fast im Gegenzug die Chance zum Ausgleich, sie kam jedoch ins Straucheln und verzog. Die Gäste blieben laut der Mitteilung des MTV „stets gefährlich“ und hatten zwei weitere gute Chancen. Kurz vor der Pause hatte MTV-Angreiferin Andrea Bichler Pech mit einem Lattenschuss.

Die eindringliche Halbzeitansprache von Trainer Nico Weis trug Früchte, Die Gastgeberinnen starteten aktiver in die zweite Hälfte. Schlimmeres konnte Obereichstätts Defensive zunächst noch verhindern, beim Kopfball von Maria Breitenberger nach einer Bichler-Flanke war die FV-Torhüterin aber machtlos (53.). Der MTV hatte in der Folge seine stärkste Phase, „im Strafraum der Gäste brannte es lichterloh“, so der MTV in seiner Mitteilung. Doch weder Breitenberger noch Bichler oder Spitzer war der Führungstreffer für die Dießenerinnen vergönnt. Mitten in Dießens Drangphase schloss Obereichstätt einen sehenswert vorgetragenen Konter mit der abermaligen Führung ab (59.). Der MTV warf alles nach vorn und wurde ein weiteres Mal ausgekontert – 1:3 (68.).