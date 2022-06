MTV Dießen fährt selbstbewusst nach Oberau: „Gesunder Mix aus Spielwitz und Kampf“

Der MTV Dießen will in die Kreisklasse. © Dagmar Rutt

Philipp Ropers ist froh, dass die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse gegen die SG Oberau/Farchant am Donnerstag und Sonntag stattfinden und nicht am Mittwoch und Samstag.

Dießen – Seine Mannschaft bleibt damit direkt in einem Rhythmus, da der MTV Dießen donnerstags auch immer trainiert. „Klar ist ein Spiel etwas anderes als ein Training. Aber das ist schon mal gut“, sagt der 28-jährige Spielertrainer der Ammerseer.

Der beste MTV-Scorer der Vorsaison wird selbst nicht auflaufen können, da er noch immer mit Knieverletzung aussetzen muss. „Weitere Personalien werde ich nicht kommentieren, da sich auch noch vor dem Spiel kurzfristig einiges ändern kann“, sagt Ropers. „Sicher ist aber, dass wir für beide Spiele einen sehr guten Kader zusammenbekommen.“ Er habe beim letzten regulären Saisonspiel in Bernried noch angeschlagene Spieler geschont, damit diese für die Relegation wieder mit von der Partie sein könnten, so der Coach.

Eine Stunde Fahrt haben die Dießener nach Oberau vor sich. „Vor allem haben wir einige Spieler in der Mannschaft, die in München arbeiten. Die brauchen dann eher 90 Minuten“, sagt Ropers. Sicher keine einfache Situation, doch das soll nichts an der Ausgangslage für seine Mannschaft ändern: „Wir haben aus 26 Spielen 61 Punkte geholt und eine richtig gute Saison gespielt. Wir können selbstbewusst sein.“ Doch mit der SG warte kein typischer Relegationsgegner: „Sie haben sich mit zwei Siegen aus den letzten beiden Saisonspielen noch vom letzten Platz befreien können. Das heißt, dass auch Oberau sicher selbstbewusst an die Sache herangehen wird.“

Der für A-Klasse-Verhältnisse sehr spielstarke MTV will in der Relegation einen „gesunden Mix aus Spielwitz und Kampf“ (Ropers) an den Tag legen. In Notsituationen werde es auch erforderlich sein, lange Bälle zu spielen. Auf die Mischung wird es ankommen, um die sehr gute Saison zu einer historischen zu machen. (Thomas Okon)