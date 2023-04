MTV Dießen weiter auf dem Vormarsch - SV Wielenbach in Abstiegsrunde siegreich

Teilen

Viel Einsatz, keine Tore: Der ASV Eglfing (in grünen Trikots, hier Matthais Heringer) musste sich im Heimspiel gegen Weyarn mit einem 0:0 begnügen. Foto: ruder © ruder

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der MTV Dießen hat durch einen 1:0-Sieg beim heimstarken WSV Unterammergau in seiner Meisterrundengruppe die Führung übernommen.

Landkreis – Der TSV Peiting II trotzte Tabellenführer TSV Landsberg II ein 1:1 ab. In der Abstiegsrunde fuhren der SV Wielenbach (3:1 in Haspelmoor), der TSV Rott (4:0 gegen Schwabbruck/Schwabsoien) und die SG Antdorf/Iffeldorf (2:1) in Kinsau jeweils den ersten Sieg in dieser Runde ein.

Meisterrunden

WSV Unterammergau 0 MTV Dießen 1 Tor: 0:1 (32.) Yannik Friedrich. Gelbe Karten: Unterammergau 4, Dießen 5. Schiedsrichter: Helmut Fabian. Zuschauer: 100.

TSV Landsberg II 1

TSV Peiting II 1

Tore: 1:0 (17.) Alexander Lott, 1:1 (47.) Florian Meier. Gelbe Karten: Landsberg 1, Peiting 2. Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder. Zuschauer: 50.

Abstiegsrunden

Gautinger SC 4:0 SV Hohenfurch

Tore: 1:0 (12. Sebastian Dietzel, 2:0 (27.) Sebastian Dietzel, 3:0 (54.) Danis Hasanbegovic, 4:0 (68.) Leon Schwarzenbach. Gelbe Karten: Gauting 1, Hohenfurch 4. Gelb-rote Karte: Hohenfurch: Stefan Herz (83.). Schiedsrichter: Andy Hasselmann. Zuschauer: 40.

ESV Penzberg 1:1 SV Warngau

Tore: 0:1 (14.) Leonhard Gerr, 1:1 (33.) Tobias Szekeli. Gelbe Karten: Penzberg 0, Warngau 1. Schiedsrichter: Franz Ströbel. Zuschauer: 40.

ASV Eglfing 0:0 TSV Weyarn

Tore: keine. Gelbe Karten: Eglfing 1, Weyarn 0. Schiedsrichter: Klemens Wind. Zuschauer: 50.

SV Söchering 0:2 TSV Benediktbeuern

Tore: 0:1 (13.) Maximilian Köstler (Eigentor), 0:2 (27.) Karim Teufel. Gelbe Karten: Söchering 1, Benediktbeuern 1. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 70.

TSV Rott 4:0 Schwabbruck/S’soien

Tore: 1:0 (3.) Michael Rupp, 2:0 (28.) Lukas Hofmann, 3:0 (51.) Lukas Hofmann, 4:0 (89.) Lukas Hofmann. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Thomas Stocker. Zuschauer: 80.

SV Haspelmoor 1:3 SV Wielenbach

Tore: 0:1 (16.) Johann Ücker, 0:2 (70.) Florian Lautenbacher, 1:2 (81.) Philip Huber, 1:3 (90.+3) Florian Lautenbacher. Gelbe Karten: Haspelmoor 3, Wielenbach 3. Schiedsrichter: Lukas Rehekampff. Zuschauer: 70.

TSV Bernbeuren 0:0 SV Uffing

Tore: keine. Gelbe Karten: Bernbeuren 4, Uffing 1. Zeitstrafe: Uffing: Philipp Jarosch (87.). Schiedsrichter: Helmut Reichert. Zuschauer: 60.

SV Kinsau 1:2 SG Antdorf/Iffeldorf

Tore: 0:1 (45.) Nikola Spasic, 0:2 (47.) Erduan Abdyli, 1:2 (86.) Roman Schilcher. Gelbe Karten: Kinsau 1, Antdorf/Iffeldorf 1. Schiedsrichter: Jonas Kothmayr. Zuschauer: 100.

Hatte einen Sahnetag: Lukas Hofmann (li.) erzielte bei Rotts 4:0-Heimsieg gegen Schwabbruck drei Treffer. Foto: halmel © halmel