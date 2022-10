MTV Dießen vergibt ersten Matchball für Meisterrunde

Den Gegner ausgedribbelt: Die Wielenbacher (in weißblauen Trikots, hier Alexander Forster) setzten sich im Heimspiel gegen den FCK Schlehdorf mit 2:1 durch. Foto: ruder © ruder

Aufsteiger MTV Dießen verpasste es durch die 1:2-Niederlage in Benediktbeuern, die vorzeitige Qualifikation für die Meisterrunde klar zu machen.

Aus Sicht der Mannschaften aus dem Altlandkreis Weilheim waren schon vor diesem Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Alle drei müssen im kommenden Frühjahr in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen. Von den vier angesetzten Partien wurden nur drei ausgetragen. Der abgeschlagene Tabellenletzte, die SG Antdorf/Iffeldorf, sagte ihr Gastspiel beim ESV Penzberg wegen Personalmangels ab. Die Partie wird mit 2:0 für den ESV gewertet. Die Entscheidung, ob es Dießen in die Meisterrunde schafft, fällt nach der letzten Vorrundenpartie am kommenden Wochenende zu Hause gegen den Tabellenvorletzten Perchting.

Kreisklasse 5

SV Wielenbach - FCK Schlehdorf 2:1

Tore: 1:0 (7.) Simon Wagner (Eigentor), 1:1 (16.) Matthias Leiß, 2:1 (51.) Kevin Enzi. Gelbe Karten: Wielenbach 4, Schlehdorf 1. Schiedsrichterin:i Wolfgang Bertol. Zuschauer: 130.

TSV Benediktbeuern - MTV Dießen 2:1

Tore: 0:1 (25.) Benjamin Steffes, 1:1 (28.) Benedikt Veicht, 2:1 (61.) Vasyl Zabashta. Gelbe Karten: Benediktbeuern 1, Dießen 1. Schiedsrichterin: Ariane Fichtl. Zuschauer: 80.

Kreisklasse 6

Nichts wurde es für den SV Söchering mit dem zweiten Saisonsieg. Trotz eines Elfmetertors in der ersten Minute kassierte der Aufsteiger beim SV Uffing am Ende eine 1:2-Niederlage. Damit steht schon vor dem abschließenden Heimspiel gegen die SG Oberau/Farchant am nächsten Sonntag fest: Der SVS beendet die Vorrunde der Kreisklasse 6 als Tabellenletzter.

SV Uffing - SV Söchering 2:1

Tore: 0:1 (1.) Thomas Haas (Elfmeter), 1:1 (48.) Felix Hoffmann, 2:1 (63.) Felix Hoffmann. Gelbe Karten: Uffing 1, Söchering 0. Schiedsrichter: Gerhard Kirchbichler. Zuschauer: 60. (sh)