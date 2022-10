Nach 0:5-Klatsche gegen Hellas München - Penzberg hofft gegen FC GP auf Wiedergutmachung

Von: Andreas Mayr

Bonjour Tristesse: Denis Grgic (links) und Tobias Ollert trotten beim Spiel gegen Hellas München niedergeschlagen an den enttäuschten Penzberger Fans vorbei Richtung Kabine. Der FC bot beim 0:5 einen trostlosen Auftritt. Foto: mayr © mayr

Vergangene Woche musste der FC Penzberg gegen Aufsteiger Hellas München eine bittere Pleite einstecken. Nun wartet Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen.

Penzberg – Josef Siegert sen. sitzt vor und nach den Heimspielen auf dem Balkon vor dem Vereinsheim und fühlt als Erster die Temperatur der Stammzuschauer. Vergangenen Samstag merkte er: die ist nahe am Gefrierpunkt bei den einen, nahe am Siedepunkt bei den anderen – je nachdem, wie sehr einen das 0:5 der Penzberger gegen Hellas München mitnahm. „Das blutleere Auftreten war erschreckend“, sagt Siegert. „Ich habe so eine Leistung lange nicht gesehen. Wenn du so eine Leistung über die ganze Saison bringst, kannst du froh sein, wenn du nicht absteigst.“

In den Tagen danach ist beim FCP niemand zur Normalität übergegangen. Am Dienstag vor dem Training rottete sich das Team von allein zusammen. Es gab eine Art Krisensitzung ohne Trainer, ohne sportliche Führung. Sepp Siegert zufolge haben die Kicker Klartext gesprochen. „Ich glaube, sie haben es kapiert.“

Der 1. FC Penzberg steht an einer Abzweigung, die er nie erreichen wollte. Diesen Samstag fährt er nach Garmisch-Partenkirchen, tritt beim Tabellenführer an (15 Uhr, Stadion am Gröben). Der FCP wollte doch auch wie die Werdenfelser sein. Neuer Trainer, neues Personal und ein bisschen schnuppern an der Landesliga. Aber während sich die Garmisch-Partenkirchner nach missglückter Vorbereitung flott fingen, torkeln die Penzberger auf die neue, eher triste Realität zu. Mit dem Ausgang der Meisterschaft in dieser Bezirksliga-Saison werden sie nichts zu tun haben. Egal, wie oft Trainer Simon Ollert betont, dass er die Tabelle gar nicht betrachtet. Sepp Siegert weiß: „Du musst schauen, dass du den Abstand nach hinten wahrst.“

Schon vorige Spielzeit schaute der FCP zwar gern auf die Spitzenteams, verhedderte sich aber im Mittelfelds. Diejenigen, die dabei waren, berichten von abflauender Stimmung schon zum Winter. Für was sollten sie schon spielen? Zum Absteigen zu gut, zum Aufsteigen zu schlecht. „Das ist die große Kunst, dass die Spannung nicht abfällt“, sagt Sepp Siegert. „Das darf uns nicht passieren.“ Nicht noch einmal.

Simon Ollert als Coach sitzt weiter fest im Sattel. Im Sommer habe sich der Verein für diesen Weg entschieden, betont Siegert, und der wird weiter gegangen. Er lobt Simon Ollert als „absolut willigen und guten Trainer“. Viele Mosaike lassen sich zu einem Fehlerbild subsumieren. Das neue System, das sie von Grund auf lernten. Die Urlauber, die Verletzten, die Oktoberfest-Geschädigten, die Neuzugänge, die unglücklichen Punktverluste. „Es sind viele kleine Gründe, warum es nicht so funktioniert“, sagt Siegert. Sein Blick schweift – ein wenig sehnsüchtig – an den Gröben nach Garmisch-Partenkirchen. „Absolut begeistert“ sei er von der Truppe. „Die haben es hingekriegt, ruhig und fleißig zu arbeiten. Die haben es auf die Reihe gekriegt mit neuem Trainer und neuen Spielern.“

Egal, wie das Duell am Samstag ausgeht: Sepp Siegert wird sich auch dort ins Vereinsheim setzen. Es sieht ja immer noch so aus wie damals, Ende der 1990er, als er unterhalb der Waxensteine kickte. Angesprochen damals von Trainer Heini Lanz, überzeugt von Oliver Poqué (einem Penzberger) wechselte Siegert 1996 von Benediktbeuern zum Landesligisten. Sein erster Eindruck: „Ich war überrascht von der Medienpräsenz.“ Geldgeber Roland Holly – Unterstützer auch von Eishockey-Bundesligist Hedos München sowie Fußball-Bayernligist SpVgg Starnberg – wollte das neue Fußballzentrum des Oberlands in Garmisch-Partenkirchen errichten. Im Kader damals standen Ex-Profis wie 1860-Torjäger Rudi Brunnenmeier und Rainer Maurer. 25 Mann konkurrierten um die Stammplätze. „Im Training hat es nicht viele Freunde gegeben, danach aber schon“, sagt Sepp Siegert über die drei „schönen Jahre“ im Werdenfelser Land.

Noch heute hat er viel Kontakt zu früheren Teamkollegen. Etwa zu Harti Schmidt, der beim Gegner zum Trainerteam gehört und dessen Sohn Christoph die Defensive anleitet. Genauso läuft’s bei den Siegerts beim FCP. Vor ein paar Jahren, als Penzberg zuletzt am Gröben antrat, „sind wir richtig versumpft“. Ähnliches ist am Samstag zu erwarten. Bleibt nur die Frage, wer am Ende die Zeche zahlt. Darüber wird auch das Ergebnis entscheiden. (Andreas Mayr)