Nach Niederlage in Münsing - Polling holt sich rote Laterne der Kreisliga 2 zurück

Von: Oliver Rabuser

Ein Pollinger Jubel blieb gegen den SV Münsing am vergangenen Spieltag aus © rabuser

Der SV Polling beendet die Hinrunde als Schlusslicht. Gegen den SV Münsing-Ammerland musste sich der SV mit 1:2 knapp geschlagen geben.

Polling – Der starke Zwischensprint war letztlich für die Katz’. Nach der 1:2-Niederlage beim SV Münsing am letzten Spieltag der Hinserie, geht der SV Polling als Schlusslicht der Kreisliga 2 in die Abstiegsrunde, die kommenden März beginnt. In Sachen „Stimmungsbild“ brauchte es nicht viel Fantasie: „Wir sind auf alle Fälle geknickt“, stellte Hansi Huber fest.

„Mit einem Sieg wäre die Ausgangslage besser gewesen, so aber bekommen wir nur einen Punkt“, bedauerte der Coach. Gemäß ihrer Platzierung in der Vorrunde nehmen die Mannschaften für die Auf- und Abstiegsrunde Bonuspunkte mit.

Die Begegnung hatte laut Huber Züge von „Not gegen Elend“ und damit eigentlich keinen Sieger verdient gehabt. Doch gelang den Ammerlandern eingangs der Schlussphase das glückliche Siegtor. Es war eine Partie für Verfechter von Kunstrasenplätzen. Einen solchen haben weder die Müsinger noch die Pollinger. „Genauso gut hätten wir auf irgendeinem Maisfeld spielen können“, nörgelt Huber ob der Platzverhältnisse. Mit denen kamen die Hausherren zunächst besser zurecht. Michael Lang bekam den Ball nach einem abgewehrten Eckball auf den Schlappen, und der als Flanke gedachte Ball senkte sich, unglücklich aus Pollinger Sicht, zum 0:1 in die lange Torecke. Das Problem war allerdings schnell behoben. Polling glich nur zwei Minuten später aus. Philipp Seligmann nutze einen Ballverlust der Münsinger zum Konter. Den vom Pfosten zurückspringenden Ball versenkte Felippe Creutzner zum 1:1-Ausgleich.

Viel öfter wurde der Ball allerdings nicht in gefährlicher Position an einem der Strafräume gesehen. „Beide Teams hatten Probleme mit Ballannahme und Weiterverarbeitung“, sagt Huber. Das ging freilich auch auf Kosten des Spielflusses. Maximilian Baumgartner hätte es für die Gäste richten können. Sein Pfostentreffer geriet jedoch nicht zum Rebound für einen Mitspieler. Münsing hingegen nutzte die eine Chance, die noch kam. Aus dem Gewühl heraus markierte Sebastian Schönacher den 2:1-Siegtreffer. Der SVP rutschte damit zwei Ränge zurück. (or)

Statistik

SV Münsing-A. 2

SV Polling 1

Tore: 1:0 (24.) Lang, 1:1 (26.) Creutzner, 2:1 (73.) Schönacher. Gelbe Karten: Münsing 3, Polling 2. Schiedsrichter: Dominik von Maffei. Zuschauer: 180.