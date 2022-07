Neues Trainderduo für den SV Polling - Hans-Georg Huber und Michael Schöttl übernehmen

Von: Roland Halmel

Von Garmisch nach Polling: Hans-Georg Huber war zuletzt Co-Trainer beim Landesliga-Absteiger. © Halmel

Der SV Polling startet mit einem Duo auf der Trainerbank in die neue Saison. Huber und Schöttl werden den Verein in die neue Kreisliga-Saison führen.

Polling – Es ist fast eine Punktlandung: Unmittelbar vor dem Start in die Vorbereitung am gestrigen Donnerstag vermeldete der SV Polling den erfolgreichen Abschluss seiner Trainersuche. Die Nachfolge von Robert Färber wird keine Einzelperson antreten, sondern ein Duo. „Wir gehen einen etwas anderen Weg als in den vergangenen Jahren“, berichtete Pollings Fußballerchef Christian Timmermann.

Hans-Georg Huber und Michael Schöttl werden den SVP als gleichberechtigtes Trainertandem in die neue Kreisliga-Saison führen. „Von dieser Lösung sind wir zu hundert Prozent überzeugt“, macht Timmermann deutlich, dass die Abkehr von der klassischen Version mit einem Trainer und einem Co-Trainer keine Notlösung, sondern eine Ideallösung sei.

Huber trainierte in der vergangenen Saison nach dem Rückzug von Christoph Saller den Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen, bei dem er zuvor als Co-Trainer im Einsatz war. Seine aktive Zeit verbrachte der frühere Torhüter beim SV Uffing, SV Ohlstadt und TSV Murnau. Mit Michael Schöttl ist der zweite Part im Trainerteam ein Pollinger Urgestein. Der 34-Jährige beendete erst in der Winterpause seine aktive Karriere, um sich dann als Co-Trainer unter Robert Färber seine ersten Sporen im Coaching zu verdienen. „Wir erhoffen uns von beiden, dass sie die Mannschaft weiterentwickeln und attraktiven Fußball spielen lassen“, sagt Timmermann. Er ist davon überzeugt, mit der Entscheidung für dieses Trainerduo einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben.

Michael Schröttl: Der neue Coach beim SV Polling © halmel

Am kommenden Sonntag, 3. Juli, wartet auf das Gespann Huber/Schöttl auch schon die erste Bewährungsprobe beim Testspiel-Auftakt auf dem heimischen Sportgelände am Jakobsee gegen den Bezirksligisten SV Raisting (17 Uhr). Ihr erstes Punktspiel in der Kreisliga bestreiten die Pollinger am Sonntag, 7. August, beim TSV Peißenberg. Eine Woche später steht das erste Heimspiel auf dem Programm, Gegner ist Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking-Possenhofen. Weitere Gegner des SVP in dieser sieben Vereine umfassenden Gruppe sind ASV Habach, DJK Waldram, SV Ohlstadt sowie Aufsteiger SV Münsing-Ammerland. (Roland Halmel)