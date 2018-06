Niederlage in Hausham: Habach verspielt die Relegation

“Wir sind selber schuld“

von Roland Halmel

Auf der Zielgerade kam der ASV Habach ins Straucheln. Trotz Führung musste sich die Elf von Trainer Martin Wagner mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. „Wir sind selber schuld. Wenn man so spielt wie heute, hat man die Relegation nicht verdient“, so Wagner.

Da auch der mit Habach punktgleiche FC Deisenhofen II verlor, ist die DJK Waldram der lachende Dritte. Die Waldramer rückten auf Rang zwei vor und bestreiten damit die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga.

Dabei lief es für den ASV zunächst planmäßig. Die Gäste dominierten das Geschehen, vor allem Felix Habersetzer war nicht zu bremsen. Nach einem Foul am Habacher Spielmacher verwandelte Maximilian Nebl den fälligen Elfmeter zum 1:0 (13.). Mitte der ersten Hälfte ließ die Dominanz der Gäste nach, was auch daran lag, dass Habersetzer nach einem Foul mit einer Knöchelverletzung vom Platz musste. „Sein Ausfall war der Knackpunkt“, so Wagner. Sein Team verlor zunehmend die Sicherheit. Keeper Tobias Färber hielt dem ASV bis zur Pause mit zwei starken Paraden die Führung noch fest.

In der zweiten Hälfte kassierte der ASV nach einem Missgeschick von Benedikt Heckmeier jedoch das 1:1 (59.). Der angeschlagene Kapitän rutschte aus, Manuel Marcks hatte freie Bahn. Kurz danach ließ Lukas Grill das 2:1 folgen (64.). „Erst danach ist es wieder besser gelaufen“, so Wagner. Sein Team war bemüht, aber glücklos. Michael Baumgartner etwa traf den Pfosten. Vier Minuten vor Schluss machte Hausham mit dem 3:1 alles klar. „Am Ende waren alle geknickt. Mit 54 Punkten und Platz drei brauchen wir uns aber nicht zu schämen“, so Wagners Fazit.