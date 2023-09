Noch ist Geduld gefragt: Der ESV Penzberg ist trotz spielerischer Fortschritte sieglos

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Es gibt einiges zu besprechen: Das Team des ESV Penzberg nach dem 2:2 gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf. Im Kreis der Spieler sind auch 2. Abteilungsleiter Peter Tschernoster (links, weißes Shirt), Trainer Hansi Huber (3.v.l. im Torwarttrikot) und Trainer Eugen Brenninger (6.v.r, schwarzes Shirt). Foto: Oliver rabuser © Oliver Rabuser

Das neue Trainerduo Hansi Huber und Eugen Brenninger ist mit dem ESV Penzberg schleppend in die Kreisklasse gestartet. Ziel des Vereins ist, das junge Team ohne Abstiegssorgen entwickeln zu können.

Penzberg - Komplett verabschieden muss sich der ESV Penzberg in der Kreisklasse 5 von dieser Richtschnur noch nicht. Nach vier Spieltagen liegt die Konkurrenz rund um den dritten Tabellenplatz in Reichweite. Lediglich der SV Eurasburg-Beuerberg ist fürs Erste enteilt. Doch ist die Aufstiegsrunde aktuell allenfalls eine Illusion. Der Eisenbahner-Sportverein klebt auf dem Boden des Klassements fest, konnte keine seiner bisherigen Partien gewinnen.

Kreisklasse 5: Misslungener Saisonstart vom ESV Penzberg

Vergangenen Samstag, nach dem 2:2 gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf, machte sich erstmals Frust breit. „Ein Sieg wäre für die Moral wichtig gewesen“, bedauert Michael Scharbert den Spielausgang trotz des ersten Punktgewinns in dieser Runde. Der von den Penzbergern betriebene Aufwand war deutlich jenseits der Norm. Auch die Spieler auf der Auswechselbank fieberten mit, wollten dem Ball von außen den Weg ins Tor weisen. Doch endete der Versuch der Telekinese zumeist in fassungslosen Gesichtsausdrücken. Immer wieder zog Coach Brenninger das Shirt übers Gesicht, als Ausdruck vehementer Ungläubigkeit.

Drei Punkte wären eingedenk der Kräfteverhältnisse verdient gewesen. Entsprechend schmerzte das Remis gegen die Schlehdorfer. „Du hast beim Stand von 2:2 vier Chancen, machst aber keine davon“, bilanziert Scharbert. Dass zwei der Versuche denkbar knapp ihr Ziel verfehlten, veranlasst den Spartenleiter zu einer an Glücksgöttin Fortuna adressierten Beanstandung. „Es fällt aber auch keiner mal rein.“ Stimmt nicht ganz – nur landete der Ball auf der falschen Seite im Netz. Der 2:2-Ausgleich der Gäste in der 80. Minute musste den Eisenbahnern wie Hohn vorgekommen sein.

„Wir haben keinen Unterschiedsspieler.“

Gleichwohl relativiert Scharbert die Lage in ihrer Gesamtheit. „Vom Gefüge funktioniert es“, versichert er. Allein die Geduld wird über Gebühr strapaziert. Es kämen „viele Kleinigkeiten“ zusammen. Scharbert vermisst Persönlichkeiten mit klarer Strategie. Etwa einen abgezockten Torjäger, einen Strippenzieher im Mittelfeld, oder einen unüberwindbaren Innenverteidiger. Ergo: „Wir haben keinen Unterschiedsspieler.“

Noch zu viele Fehler trotz spielerischer Fortschritte

Scharbert wünscht sich „ein oder zwei Leute aus höheren Spielklassen“, einfach, um das vorhandene, hohe Maß an Willen und Können stimmig zu kanalisieren. Huber nennt es „eine Kommunikations-Achse“. Denn: Der ESV war in den bisherigen Matchen trotz finaler Erfolglosigkeit nie der frappierend aussichtslose Part. Die Elf sei in allen Partien „mindestens eine Halbzeit“ besser gewesen. Bestätigung gibt’s vom Coach. „Wir hätten überall etwas mitnehmen können, waren nie weit weg vom Dreier“, beteuert Huber.

An und für sich sprechen die Fakten für die Penzberger. Huber verweist auf die „sehr guten“ Trainingsbeteiligungen und -leistungen. Bisweilen fallen sogar Kicker hinten runter, wenn beide Herrenteams benannt werden. Es fehlt weder an Quantität, noch an Qualität. Auch die Trainer stehen in keinster Weise zur Debatte. Scharbert betont, dass die Mannschaft unter dem neuen Duo „spielerische Fortschritte“ gemacht habe.

Huber glaubt, dass seine Akteure „es besonders gut machen“ wollen, deswegen oft falsche, weil zu komplizierte Entscheidungen treffen. „Oft erkennen wir die Situation nicht richtig“; hat der Coach beobachtet. Scharbert verortet in der Defensive „billige, aber entscheidende Fehler“. Hier sei das Vorgehen nicht konsequent genug. „Wir nehmen uns Auszeiten“, moniert der Fußballerchef.

Mutmaßlich ließe sich der Knoten durch ein Erfolgserlebnis im Nu lösen. Entsprechend ruhig bleiben die Verantwortlichen. Noch. Scharbert stellt schon auch klar, dass man nicht immer geltend machen könne, mit Pech zu verlieren. „Irgendwann muss man es besser machen.“ Kommenden Samstag, im Heimspiel (15.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten FSV Höhenrain (7 Punkte), wäre der prädestinierte Zeitpunkt. (Oliver Rabuser)