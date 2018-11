Nur ein Sieg: Antdorf mit großen Personalsorgen gegen Aying

„Dürfen nicht mehr so einbrechen“

von Roland Halmel schließen

Aus Chancen Tore zu machen, das würden sich die Spieler des ASV Antdorf wünschen. Den bislang einzigen Sieg fuhr der ASV zum Start gegen die SF Aying ein.

Bei den Sportfreunden gastieren die Mannen von Trainer Jürgen Feistl am Sonntag. Im Gegensatz zu den Antdorfern lief es bei den Ayingern besser. Mit inzwischen vier Siegen und vier Unentschieden rangieren sie im Mittelfeld. Bei Antdorf werden die Personalsorgen immer größer. Michael Zwerger und Patrick Oswald müssen ihre RotSperren absitzen, Aleks Simic ist verletzt, Michael Oberpriller im Urlaub. „Derzeit habe ich elf Leute“, sagt Feistl. Trotzdem versucht er, Optimismus zu verbreiten. „Wir wollen das Spiel positiv gestalten, dazu dürfen wir aber nicht mehr so in der zweiten Hälfte einbrechen wie zuletzt“, sagt Feistl, der die Winterpause herbeisehnt.