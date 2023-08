„Hätte 100 Mal aufs Tor schießen können“ Peißenbergs Stoßberger lobt sein Team – und hadert mit sich

Von: Andreas Mayr

Es war nicht sein Tag. Peißenbergs Spielertrainer Michael Stoßberger (im weißen Trikot) war zwar emsig, seine Chancenverwertung war jedoch lausig. Foto: halmel © halmel

Der TSV Peißenberg hat zu Hause gegen Peiting verloren. Im Nachgang haderte Spielertrainer Stoßberger mit einigen vergebenen Chancen.

Peißenberg – Der Mann, der am meisten litt unter diesem Ergebnis, war ausgerechnet der Trainer. So ist das nun mal, wenn man direkt auf dem Spielfeld mit verantwortlich ist – oder im Fall von Michael Stoßberger sogar hauptverantwortlich. „Ich hätte 100 Mal aufs Tor schießen können, und die wären nicht reingegangen“, klagte der Coach und Mittelstürmer über seine Abschlussquote.

Doch für seine Art, mit der eigenen Leistung umzugehen, schätzen sie ihn in Peißenberg. Maximale Transparenz bietet Stoßberger. In der Kabine gab’s Klartext. „Ich hab mich entschuldigen müssen. Das ist ja Wahnsinn.“ 1:2 (0:1) verlor der TSV Peißenberg das Kreisliga-Nachbarduell mit Peitings Fußballern.

Beim Ergebnis waren sich beide Seiten ja noch einig. In der Deutung der Dinge drifteten die Trainer jedoch teilweise weit auseinander. Thomas Fischer, der Sieger an diesem Samstag, sah „ein besseres Fußballspiel als sonst, ein richtiges Derby – da war Pfeffer drin“.

Kollege Stoßberger hingegen sah kein gutes Fußballspiel. „Das war von Peiting überhaupt nichts“, sagte er, wobei man seine Emotionen nach Niederlagen berücksichtigen muss. Trotzdem blieb Stoßberger dabei: „Das Spiel müssen wir hoch gewinnen.“ 60, 70 Minuten sei seine Mannschaft angerumpelt, habe nicht weniger als fünf „1000-Prozentige“ liegen lassen. Also er, der Trainer, ließ sie aus. „Aber so ist Fußball.“

Zumindest in der zweiten Hälfte geht Thomas Fischer mit dieser Geschichte mit. Davor aber beanspruchte er die guten Phasen für seine Peitinger. Nach zehn Minuten „hatten wir das Spiel gut im Griff“, sagte Fischer. Er fühlte sich ein wenig an die Partie gegen Polling erinnert, wo sein Team eine Chance nach der anderen ausließ, dennoch knapp gewann. „Zwei Tore hätten wir auch diesmal mehr schießen müssen“, hielt der Coach fest. Die Startelf ließ er unangetastet, weil er das Ergebnis honorieren wollte. Nach dem zweiten Sieg in Folge legte Fischer nach: „Die Reaktion nach der Auftaktniederlage gefällt mir von jedem, egal wie viel Spielzeit er bekommen hat.“

Der Mann des Nachmittags war Matthias Lotter, Angriffsspitze der Peitinger und Typ „Vollblutstürmer“, wie sein Coach sagt. Beim 1:0 verwandelte er einen Freistoß aus etwa 18 Metern direkt. Beim 2:0, mitten in der Drangphase der Peißenberger, köpfte er einen Eckball am langen Pfosten ins Tor. „Der versucht in solchen Situationen, sein Gefühl auszuspielen“, sagt Fischer über seinen Stürmer. Weil mittlerweile viele Mannschaften in der Defensive stark arbeiten, brauche es gute Standards und die passenden Schützen dazu, erklärte der Peitinger Trainer.

Für Stoßberger und seine Peißenberger muss das wie die Ironie des Schicksals klingen. Schließlich haben sie sich auf ruhende Bälle spezialisiert, einen beträchtlichen Teil ihrer DNA danach ausgelegt. „Mich ärgert das gewaltig. Unsere Tugend ist heute gegen uns verwendet worden. Wir sind bekannt dafür, dass wir defensiv wie offensiv Standards sehr gut erledigen.“ Wobei ihn die zwei Gegentreffer nicht ansatzweise so grämten wie die eigene Quote. „An dem ist es nicht gescheitert. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein überragendes Fußballspiel abgeliefert.“

Das Kollektiv habe super funktioniert, gerade auch bei den langen Bällen auf den Spielertrainer. Peißenbergs einziges Tor gelang aber nicht ihm, sondern Eleftherios Caci, drei Minuten vor Schluss. Bei Peiting begann da das große Zittern. „Wir haben es selbst kompliziert gemacht“, sagte Fischer. Doch Torwart Julian Floritz übertrug seine Ruhe auf das Team, zeigte starke Paraden und wurde von den Peißenbergern des öfteren gelobt im Liveticker. Fischer sah’s als kollektive Defensivarbeit: „Das macht es einfacher, Spiele zu gewinnen.“ (Andreas Mayr)

Statistik

TSV Peißenberg 1 - TSV Peiting 2

Tore: 0:1 (34.) Lotter, 0:2 (79.) Lotter, 1:2 (87.) Caci. Gelbe Karten: Peißenberg 1, Peiting 1. Schiedsrichter: Alexander Schramml. Zuschauer: 130.