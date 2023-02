Trainings- und Testspielbetrieb ausgesetzt: Die Mannschaft des 1. FC Penzberg feiert Fasching

Von: Christian Heinrich

Feiern statt kicken: Viele Fußballer aus der Region werden sich beherzt in den Faschings-Endspurt (hier eine Aufnahem vom Ball in Wildsteig) stürzen. Foto: schubert © schubert

Heute am Unsinnigen Donnerstag müssen die Fußballer des FC Penzberg noch eine Schicht einlegen. Um 19 Uhr steht das Vorbereitungsspiel gegen die DJK Waldram auf dem Programm.

Landkreis – Was unmittelbar danach passieren wird, strengt die Phantasie von Sepp Siegert nicht weiter an. „Es könnte sein“, gibt der Sportliche Leiter des Bezirksligisten zu, dass seine Kicker dann erst einmal für geraume Zeit nicht mehr aufzufinden sind.Schließlich ist Fasching und auch die Fußballer feiern feste mit, nachdem Corona in den vergangenen drei Jahren alle Narreteien rigoros unterbunden hatte.

„Die Leute lechzen danach“, konstatiert Siegert nach dem Ende der Pandemie einen gewaltigen Drang der Menschen, wieder zusammenzusein und miteinander zu feiern. Deshalb stellt der FC seinen Betrieb über die tollen Tage vorübergehend ein, bevor er am Aschermittwoch für vier Tage ins Trainingslager an den Gardasee fährt. Für Siegert bedeutet dies eine ebenso weise wie notwendige Entscheidung. „Es sind doch immer ein paar Ausfälle dabeigewesen“, erinnert er sich daran, dass beim Zweikampf zwischen Fußball und Fasching meistens der Frohsinn obsiegte, dem die Spieler frönten.

Diese Versuchung führte in der Vergangenheit manchmal zu handfesten Problemen. Es gab in Penzberg auch Trainer, die glaubten, sich dem allgemeinen Zeitgeist widersetzen zu müssen. Siegert spricht da von „Faschingsmuffeln, die mit allen Mitteln ihr Ding durchziehen wollten“. Aber das sei dann mehr oder weniger in die Hose gegangen. Inzwischen sehen das die Trainer beim Bezirksligisten entspannter, wohl auch, weil sie einer anderen Generation angehören. „Wir sind alle keine Profis, wir sind Amateure“, ist Siegert erleichtert über die neue Gelassenheit, die sich im Verein breit gemacht hat. „Da gehören Feiern und Geselligkeit mit dazu.“

Genauso wie der Faschingsumzug am kommenden Sonntag in Penzberg. Wie vor drei Jahren zum 100-jährigen Vereinsjubiläum sind die Kicker heuer wieder mit einer Fußgruppe dabei. Hin und wieder gestalteten sie auch mal einen Wagen. „Das ist immer ein Highlight für den FC“, so Siegert. Er selbst wird als lebende Torwand unterwegs sein.

Während sie in Penzberg vor der Macht des Faschings kapituliert haben, setzt Markus Ansorge der Narretei seine eigene Schlitzohrigkeit entgegen. Der Handvoll Spieler, die für den Lumpigen Donnerstag Dispens vom Training erbeten haben, gab er großzügig frei. „Eine gewisse Leine sollte man lassen“, erklärte der Trainer des VfL Denklingen. An den anderen Tagen ist diese Leine jedoch recht kurz geraten. Faschingssamstag treten seine Fußballer um 13 Uhr im Test gegen den TSV Utting an, Rosenmontag und Faschingsdienstag wird wie immer trainiert. Da machen die tollen Tage keine Ausnahme. Das Programm ist nicht ohne Grund recht anspruchsvoll, da in der Umgebung zahlreiche Umzüge und Feiern stattfinden. „Da bleiben sie nicht so lange, weil sie schwere Füße haben“, setzt der Coach darauf, dass das Ausnüchtern seiner Kicker bereits beim Trinken beginnt.

Matthias Kögel erwartet indes, dass am Faschingssamstag im westlichen Landkreis alles ruhig bleibt. „Ich hoffe, dass ich nicht ausrücken muss“, sagt der Polizist und Abteilungsleiter der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien. Dass er ausgerechnet am höchsten Feiertag in Schwabsoien Dienst schieben darf, kommt ein wenig ungelegen. Ein paar tausend Narren werden erwartet und machen den Ort zum Epizentrum des Faschings im gesamten Pfaffenwinkel.

Dass diese Fete nicht spurlos an den Fußballern vorübergehen wird, wissen alle aus Erfahrung. Kögel hat deshalb von Samstag bis Faschingsdienstag den Trainings- und Testspielbetrieb ausgesetzt. Auf besondere Widerstände stieß diese Maßnahme nicht. Auch die Trainer nahmen es in der Vergangenheit sportlich, versprachen sie sich doch, dass ihr Verständnis von den Kickern goutiert wird. „Es wird erwartet, dass danach mit voller Motivation trainiert wird“, stellt Kögel klar.

In der Nachbarschaft hat man ähnliche Erfahrungswerte gewonnen. „Am Samstag ein Vorbereitungsspiel zu bestreiten, ist bei der Mannschaft nicht so gut angekommen“, räumt Simon Erhard ein. Der Abteilungsleiter des TSV Ingenried hat deshalb den Fußballbetrieb über das verlängerte Faschingswochenende stillgelegt. Wo sich seine Balltreter befinden, ist ohnehin klar. „Am Samstag wirst du alle in Schwabsoien treffen.“

Ihren großen Auftritt hatten seine Kicker bereits vergangenes Wochenende. Beim TSV-Sportlerball brillierten sie mit einer Tanzeinlage. „Das ist sehr gut angekommen“, freute sich Erhard, dass das Männerballett seines Teams die Zuschauer verzückte. Nun hofft er, dass ein bisschen Glanz von diesem Auftritt auch auf das erste Testspiel seiner Elf am 4. März bei der SG Lechsee fällt.

Auch im Terminkalender der Bernbeurer Balltreter sind der Faschingssamstag in Schwabsoien und der Faschingsdienstag in Lechbruck dick im Kalender angestrichen. Während in der Umgebung der Ausnahmezustand herrscht, geht es in der Gemeinde eher ruhig zu. „Wir sind keine Hochburg“, bekennt Martin Schmölz. Der Vorsitzende des TSV, der für den Kreisklassisten selbst aktiv ist, hat deshalb auch kein Problem damit, am Freitag und am Rosenmontag ins Training zu kommen. „Wir haben das die letzten Jahren auch gemacht“, spricht er von einer Institution in Bernbeuren, an der keiner rütteln mag. Testpartien gibt es aber keine, weil man aus Erfahrung klug geworden ist. „Das sind dann die Spiele, die nicht hundert Prozent gut laufen“, verrät Schmölz.

Er selbst wird sich, anders als manche seiner Mitstreiter, nicht ins Getümmel stürzen. Da an diesem Wochenende andernorts, aber nicht in Bernbeuren ausgelassen gefeiert wird, „zieht das Ganze leise an mir vorbei“, gibt Schmölz zu. Stattdessen hofft er auf schönes Wetter und guten Schnee. Ihn lockt es, nicht in die Faschingshochburgen, sondern in den Bergen auf die Piste zu gehen. Christian Heinrich