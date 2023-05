Penzberg II mit Kantersieg – Remis im Spitzenspiel Raisting gegen Lechsee

Zum Abschluss kommt hier Eberfings Alexander Sperl gegen den FC Seeshaupt. Die Chance bleibt ungenutzt, der SV gewinnt trotzdem. Foto: RR © RR

Die Reserve des FC Penzberg macht durch einen 9:0 Sieg auf sich aufmerksam, in Söcking eriegnete sich eine irre Schlussviertelstunde.

Landkreis – Dass Denny Krämer Tore schießen kann, hat er in dieser Saison für den FC Penzberg schon in der Bezirksliga bewiesen, sechs Treffer stehen dort für ihn zu Buche. Doch auch in der A-Klasse läuft der Angreifer auf – und kämpft mit der FC-Reserve in der Gruppe P gegen den Abstieg. Am 9:0-Erfolg gegen den TSV Altenstadt hatte Krämer bei seinem vierten Auftritt in der Liga jedenfalls großen Anteil, traf gleich viermal.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat auch der SV Apfeldorf gegen den TSV Steingaden einen wichtigen Sieg geholt.

In den Meisterrunden durften ebenfalls einige Landkreis-Teams jubeln. Die SG Hungerbach festigt mit einem weiteren Sieg ihren zweiten Platz – und rückt sogar auf nur noch einen Punkt an Spitzenreiter TSV Murnau II heran. Ebenfalls weiter Aufstiegsluft schnuppern der SV Raisting II und die SG Lechsee – sie trennten sich 1:1 im Spitzenduell, damit bleibt vorerst alles beim Alten. Haunshofen kommt den beiden durch den Sieg gegen Wildsteig/Rottenbuch aber schon ein bisschen näher.

Meisterrunden

SV Bernried 1 SG Söcking/Starnberg 2

Tore: 0:1 (79.) Dominik Schäffler, 1:1 (84.) Tobias Schaffer, 1:2 (89.) Frederik Specht. Gelbe Karten: Bernried 4, Söcking/Starnberg 2. Schiedsrichter: Michael Kuegler. Zuschauer: 70.

SG Lechsee 1 SV Raisting II 1

Tore: 0:1 (4.) Justin Steeg, 1:1 (80.) Christian Lory. Gelbe Karten: Lechsee 2, Raisting 1. Gelb-rote Karte: Raisting: Ludwig Huber (84.). Schiedsrichter: Hermann Keil. Zuschauer: 100.

FC Garmisch-Partenk. II 2 SG Hungerbach 3

Tore: 0:1 (30.) Jonas Listle, 0:2 (53.) Tobias Schüller, 0:3 (55.) Tobias Schüller, 1:3 (64.) Beqir Loshi, 2:3 (66.) Adrian Vocaj. Gelbe-Karten: Garmisch-Partenkirchen 3, Hungerbach 1. Schiedsrichter: Harald Forster. Zuschauer: 80.

SV Herzogsägmühle 2 TSV Burggen 4

Tore: 1:0 (9.) Waheed Eshagh, 1:1 (41.) Max Hoefler, 2:1 (50.) Waheed Eshagh, 2:2 (71.) Stefan Dopfer (Elfmeter), 2:3 (74.) Maximilian Hauer, 2:4 (90.) Stefan Dopfer. Gelbe Karten: Herzogsägmühle 2, Burggen 1. Schiedsrichter: Michael Rößle. Zuschauer: 33.

SV Haunshofen 2 FC Wildsteig/Rottenbuch II 1

Tore: 1:0 (25.) Kevin Dochnahl (Eigentor), 2:0 (47.) Moritz Deisenberger, 2:1 (77.) Michael Speer. Gelbe Karten: Haunshofen 3, Wildsteig/Rottenbuch 1. Schiedsrichter: Michael Brandl. Zuschauer: 65.

ASV Habach II 4 SV Polling II 2

Tore: 0:1 (5.) Maximilian Meier, 1:1 (16.) Benedikt Buchner (Elfmeter), 2:1 (23.) Felix Wörmann, 3:1 (31.) Florian Neuschl, 4:1 (55.) Kevin Höcherl, 4:2 (65.) Vinzenz Mayr. Gelbe Karten: Habach 2, Polling 5. Schiedsrichter: Walter Timm. Zuschauer: 46.

Abstiegsrunden

TSV Bernbeuren II 1

FC Dettenschwang 1

Tore: 1:0 (14.) Ludwig Schwarz, 1:1 (55.) Stefan Mayr. Gelbe Karten: Bernbeuren 3. Schiedsrichter: Thomas Bitter. Zuschauer: 100.

FC Megas Alexandros GAP 3 SC Böbing 4

Tore: 0:1 (17.) Andreas Wörmann, 0:2 (39.) Fabian Kees (Elfmeter), 1:2 (69.) Wahid Ghlamian, 2:2 (74.) Hespon Tesfu, 2:3 (78.) Roman Steiner, 3:3 (81.) Ahmed Muse, 3:4 (90.+2) Dominik Schuster. Gelbe Karten: Garmisch-Partenkirchen 2, Böbing 2. Schiedsrichter: Bernd Brückner. Zuschauer: 20.

TSV Schongau 2 SV Reichling 2

Tore: 1:0 (11.) Robert Clarke, 1:1 (45.+2) Elias Socher, 2:1 (52.) Benedikt Geiger, 2:2 (90.+3) Elias Socher. Gelbe Karten: Schongau 1, Reichling 1. Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder. Zuschauer: 50.

FC Penzberg II 9

TSV Altenstadt 0

Tore: 1:0 (8.) Orcun Sik, 2:0 (25.) Simon Reich (Eigentor), 3:0 (31.) Samir Azizi, 4:0 (33.) Denny Krämer, 5:0 (40.) Denny Krämer, 6:0 (53.) Marco Kurtz, 7:0 (61.) Denny Krämer, 8:0 (74.) Luidon Ejupi, 9:0 (85.) Denny Krämer. Gelbe Karten: Penzberg 1, Altenstadt 3. Gelb-rote Karte: Penzberg: Tarik Tüfekei (65.). Schiedsrichter: Dragan Dekic. Zuschauer: 30.

TSV Steingaden 0 SV Apfeldorf 1

Tore: 0:1 (58.) Michael Staltmeier. Gelbe Karte: Steingaden 1. Schiedsrichter: Martin Holzhauser. Zuschauer: 80.

SV Eschenlohe 3 SG Antdorf/Iffeldorf II 0

Tore: 1:0 (37.) Stefan Stahr, 2:0 (40.) Ludwig Oswald, 3:0 (45.) Ludwig Oswald (Elfmeter). Gelbe Karte: Antdorf/Iffeldorf 1. Schiedsrichter: Max Gall. Zuschauer: 70.

SV Eberfing 2 FC Seeshaupt 1

Tore: 1:0 (52.) Martin Plonner, 2:0 (73.) Florian Hoiß, 2:1 (85.) Thomas Andre. Gelbe Karten: Eberfing 5, Seeshaupt 2. Schiedsrichter: Florian Bauer. Zuschauer: 80. lk/kma

TSV Tutzing TSV Pähl

Die Partie des TSV Pähl in Tutzing wurde nach rund 20 Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen. Ein Pähler hatte sich im Zweikampf mutmaßlich einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Die Teams wollten nicht weiterspielen. Die Partie wird neu angesetzt. (kd)

Mit einem Tor in der Nachspielzeit sicherte Elias Socher (links) seinem SV Reichling gegen den TSV Schongau (in Gelb, hier Dominik Ivankovic) einen Punkt. Foto: Ruder © Ruder