FC Penzberg: Frisch gebackener Vater als „Man of the Match“

Von: Paul Hopp

Teilen

Uros Puskas, Fußballspieler beim Bezirksligisten FC Penzberg. Hier im Pokalspiel gegen den TSV Murnau. © Roland Halmel

Der FC Penzberg hat sein Heimspiel gegen den TSV Neuried mit 3:1 gewonnen. Ein Spieler setzte dabei entscheidende Akzente, der unter der Woche Vater geworden war.

Penzberg – Die Auswechslung von Uros Puskas (88.) wollte Marco Hiry nicht unkommentiert geschehen lassen. „Man of the Match“, rief der verletzte FCP-Spieler von außen aufs Feld, während sein Teamkollege unter Applaus vom Kunstrasen ging. Der Auftritt von Puskas für den FC Penzberg beim 3:1-Heimsieg in der Bezirksliga gegen den TSV Neuried war in der Tat besonders gewesen – in mehrfacher Hinsicht.

Der sportliche Aspekt sah so aus: In der ersten Hälfte hatte der Kroate die Penzberger mit 1:0 in Führung gebracht (38.). Vorangegangen war ein weiter Diagonalpass von Sepp Siegert, den Puskas fein annahm und danach abschloss. Bis dahin hatten die Gastgeber nur wenige Offensivaktionen gehabt. Eine Ausnahme bildete der offensichtlich als Flanke gedachte Ball von Gabriel Taffertshofer, der ans Lattenkreuz schlug (33.).

Uros Puskas: Erst Torschütze, dann Vorbereiter

Zurück zu Puskas: Der sorgte in der zweiten Hälfte, als die Partie nach dem Anschlusstreffer der Neurieder (76.) an Spannung gewonnen hatte, für die Entscheidung. Seine starke Vorarbeit nutzte Denny Krämer zu einem satten Schuss, der zum 3:1 (85.) einschlug. Obendrein hatte Puskas’ Auftritt eine besondere private Note: Unter der Woche war der 28-Jährige Vater geworden. Die Fahrt zu Mutter und Kind, die auf dem Balkan weilen, hatte er aber verschoben, um den personell gebeutelten FCP (kurzfristig fiel auch Maximilian Panholzer aus) zu unterstützen. „Wir hatten ihm alle so ein Spiel gewünscht“, sagte FCP-Trainer Simon Ollert.

Fazlican Verep steht zweimal im Zentrum des Geschehens

Der Coach war mit dem Auftritt „im Großen und Ganzen zufrieden“. Die zuletzt angemahnte Cleverness hätten die Spieler schon vermehrt gezeigt, stellte Ollert fest. Neuried, zuletzt mit vier Niederlagen in fünf Partien, erwies sich als Gegner, der den FCP nicht zur Entfaltung kommen ließ. „Wir haben viel Geduld mitbringen müssen“, so Ollert.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Die Tore fielen zu für Penzberg günstigen Zeitpunkten: das 1:0 kurz vor der Pause, das 2:0 (58.) genau in eine Neurieder Drangphase, inklusive eines Lattentreffers der Gäste (50.), hinein. Im Anschluss an einen Siegert-Freistoß schaltete Fazlican Verep im Strafraum-Gewühl – und inmitten eines kollektiven „Hand“-Geschreis – am schnellsten und traf aus spitzem Winkel. Danach stand Verep nochmals im Mittelpunkt. Bei seinem Foul war der Schiedsrichter schon drauf und dran, ihm Rot wegen Notbremse zu zeigen. Nach Rücksprache mit dem Assistenten beließ er es bei Gelb, allerdings bekam Neuried einen Strafstoß zugesprochen, den die Gäste zum 1:2 nutzten (76.).

Ollert war froh, nicht einen Spieler wegen eines Feldverweises verloren zu haben. „Eine gute Entscheidung“, sagte er in Richtung des Schiedsrichters. Die folgenden spannenden Minuten waren verschmerzbar – zumal ja Puskas nochmals auftrumpfte.

Statistik:

FC Penzberg 3

TSV Neuried 1

Tore: 1:0 (38.) Puskas, 2:0 (58.) Verep, 2:1 (76.) Maier (Foulelfmeter), 3:1 (85.) Krämer. Gelbe Karten: Penzberg 2, Neuried 2. Schiedsrichter: Rupert Steininger. Zuschauer: 56.