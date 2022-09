Pleite bei DJK Waldram - SV Polling bleibt weiter Schlusslicht der Kreisliga

Von: Oliver Rabuser

Pollings Spieler Tobias Niederleitner (vo.) im Kreisliga-Spiel gegen den SV Ohlstadt. © Oliver Rabuser

Auch gegen den DJK Waldram blieb der SV Polling auswärts ohne Erfolg. Damit bleiben die Gäste weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz stehen.

Polling – Der Blick auf die Tabelle lässt nach nur vier Spieltagen erste Rückschlüsse zu. Habach und Ohlstadt nehmen Kurs auf die Meisterrunde, Pöcking und Peißenberg können sich ebenfalls gute Chancen ausrechnen. Selbst Waldram und Münsing dürfen sich prinzipiell nach den bisherigen Auftritten vage Hoffnungen machen. Einzig der SV Polling fällt komplett aus diesem Raster.

Die Elf aus dem Klosterdorf bringt bislang in dieser Saison keinen Fuß auf den Boden. Nach der herben 0:3 (0:3)-Abfuhr bei der DJK Waldram ist die rote Laterne fest in Pollinger Hand: Vier Niederlagen mit insgesamt 17 Gegentoren sorgen beim Trainerduo Michael Schöttl/Hansi Huber für inflationäres Stirnrunzeln.

Eigentlich sollte das spielfreie Wochenende dazu dienen, einen Quasi-Neustart zu initiieren und an zuletzt oftmals vermissten Grundtugenden zu arbeiten. Schien im Prinzip auch geklappt zu haben. Huber spricht von einem „brutalen Zweikampfverhalten im Training“, das ihn durchaus beeindruckt habe. Das Ganze dann auch im Spiel zu zeigen, fällt den Pollingern aber weiter schwer. „Bei der Umsetzung auf dem Platz fehlen die entscheidenden Prozente“, bemängelte der 34-Jährige. Hubers Analyse von der Partie am Samstag lässt zwischen den Zeilen schaudern. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, betonte der Coach und meinte damit einen augenscheinlichen Fortschritt in Spielanlage und Ordnung im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen. Tatsächlich aber darf keinesfalls eine über dem Durchschnitt liegende Zensur ausgestellt werden, wenn das eigene Team zu keiner Zeit in aussichtsreiche Abschlussposition gelangt, zudem in den für den Spielausgang maßgeblichen Situationen vom Sekundenschlaf befallen wird. „Wir waren in den drei Situationen zu weit weg vom Mann, hatten keinen Zugriff auf die Torschützen“, hielt Huber fest.

Durch die Pollinger Vereinsbrille lässt sich zumindest das 0:1 noch als unglücklich einordnen. Keeper Florian Faltermeier war bei seinem Comeback bereits auf dem Weg in die linke Torecke, als der Ball noch eine unerwartete Richtungsänderung vornahm und rechts unten reinkullerte (19.). Danach aber gab es nichts mehr schönzureden. Völlig unbedrängt durfte DJK-Torjäger Luca Faganello den Ball annehmen, sich drehen und die Kugel in den Torwinkel befördern. Die Coaches bauten Pollings Viererkette daraufhin einmal mehr um, ließen Philip Schöttl und Markus Kasper zentral und mangels Alternativen Felipe Creutzner rechts verteidigen. Doch auch in dieser Formation war Stabilität ein Fremdwort. Beim 0:3 stand schon bei der Hereingabe ein Waldramer Kicker frei am langen Pfosten. Aus dem Gewühl heraus fand der Ball den Weg in den Rückraum, von wo abermals Faganello erfolgreich war (43.). „Hätte man alles besser verteidigen können“, merkte Huber an.

Ganz allmählich verkommen die gut gemeinten Gedankenspiele zu Durchhalteparolen. „Trainingsleistungen sind gut, aber wir müssen jetzt endlich Punkte einfahren“, stellte Huber klar. (Oliver Rabuser)

Statistik

DJK Waldram 3

SV Polling 0

Tore: 1:0 (19.) Gruber, 2:0 (24.) Faganello, 3:0 (43.) Faganello. Gelbe Karten: Waldram 0, Polling 1. Schiedsrichter: René Michel Siegel. Zuschauer: 100.