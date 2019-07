„Gute Ansätze gezeigt, mehr aber auch nicht“ - SV Raisting verliert erneut

Niederlage gegen TSV Landsberg

Der Saisonstart in der Bezirksliga rückt für den SV Raisting immer näher. In nicht einmal zwei Wochen geht es am Mittwoch, 24. Juli, gegen den Landesliga-Absteiger BCF Wolfratshausen erstmals wieder um Punkte.

Raisting – Bis dahin gibt es für Coach Johannes Franz und sein Team aber noch einiges an Arbeit zu erledigen. „Die Jungs haben gute Ansätze gezeigt, mehr aber auch nicht“, urteilte der SVR-Coach nach dem Testspiel gegen den TSV Landsberg. Beim dritten Vergleich in Folge mit einem Bayernligisten zogen die Raistinger mit 1:3 (0:3) zum dritten Mal den Kürzeren.

„Die Partie war ähnlich wie die beiden davor“, urteilte Franz, der personell nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Insgesamt musste der SVR-Coach auf acht Spieler verzichten. Die Lechstädter erwischten mit dem frühen Tor von Allesandro Mulas (4.) einen Start nach Maß. Kurz vor der Pause bauten die Gäste ihren Vorsprung durch einen Doppelschlag von Mulas (39.) und Ardian Kelmendi (41.) auf 3:0 aus. Nach einer knappen Stunde erzielte Andreas Heichele den Raistinger Ehrentreffer (59.), dies war gleichzeitig der Endstand. Am kommenden Samstag (17 Uhr) bestreitet der SVR den nächsten Test beim TSV Altenstadt.