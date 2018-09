Polling-Coach Pröbstl analysiert Aich dank der Zeitung

Abwehrchef Schöttl wieder an Bord

von Roland Halmel schließen

Einmal mehr auf einen für ihn unbekannten Gegner trifft der SV Polling diesen Samstag im Gastspiel beim FC Aich (15 Uhr). Die entsprechenden Infos über den aktuellen Tabellenzweiten hat sich Pollings Trainer Marco Pröbstl aus der Zeitung geholt.

„Eine sehr kampf- und laufstarke Mannschaft“, so Pröbstls Einschätzung des Gegners, der am vergangenen Spieltag völlig überraschend beim bis dato punktlosen Schlusslicht TSV Landsberg II mit 1:2 verlor und dadurch den Sprung an die Tabellenspitze der Kreisliga 2 verpasste. Pröbstl will dieses Ergebnis allerdings nicht überbewerten: „Das war ein Ausrutscher.“ Gleichzeitig rechnet er mit erhöhtem Wiedergutmachungswillen bei den Aichern. „Da müssen wir voll dagegenhalten“, hat er seinen Spielern eingeimpft. Für sein Team hat er die Rolle des Außenseiters reserviert. „Trotzdem werden wir alles tun, um etwas mitzunehmen“, sagt Pröbstl, dem gegenüber der unglücklichen 1:2-Heimniederlage gegen Altenstadt annähernd der gleiche Kader zur Verfügung steht. Besser noch: Abwehrchef Michael Schöttl kehrt nach seinem Urlaub in die Mannschaft zurück.