Polling: Trotz früher Führung - SV unterliegt Lenggries durch zwei Strafstoß-Tore

Von: Christian Heinrich

Da lief alles noch nach Wunsch: Philipp Seligmann (rechts) und seine Pollinger Mitspieler bejubeln das 1:0. Die Führung hatte aber nicht lange Bestand. © EMANUEL GRONAU

Trotz starker Vorstellung unterlag der SV Polling zuhause dem Lenggrieser SC mit 2:3. Den Klassenerhalt konnten die Hausherren aber auch nach der Niederlage feiern.

Polling – Es war ein Spiel wie aus dem Bilderbuch für den SV Polling. 90 Minuten lang setzte der Sportverein dem Lenggrieser SC gewaltig zu und brachte den Favoriten zeitweise an den Rand einer Niederlage. Doch am Ende mussten sich die Platzherren dem Tabellenvierten der Fußball-Kreisliga 1 mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Wenn es schon keine Punkte gab, so zumindest immerhin einen Trostpreis für die Elf aus dem Klosterdorf: Der Klassenerhalt ist trotz der Pleite endgültig eingetütet, weil auch die Konkurrenz im Abstiegskampf durchweg Federn ließ.

Den Pollingern gelang gegen Lenggries ein furioser Start, den Philipp Seligmann mit dem verdienten 1:0 krönte. „Wir waren in der ersten Viertelstunde dominant und hätten höher führen müssen“, sagte Pollings Trainer Robert Färber nach der turbulenten Partie, die den 100 Zuschauern richtig Laune machte. Während sich seine Mannschaft über die eine oder andere ausgelassene Möglichkeit ärgerte, demonstrierten die Lenggrieser, wie es gemacht wird. Zunächst besorgte Sebastian Dix den Ausgleich, bevor Jakob Gerg an den Kreidepunkt schritt. An diesem Elfmeter gab es genauso wenig auszusetzen, wie an den folgenden zwei, die Schiedsrichter Fabian Porsche noch verhängen sollte. Gerg verwandelte den ersten und nach der Pause auch den zweiten. Erst beim dritten Strafstoß scheiterte er. „Drei Elfmeter hintereinander habe ich noch nie erlebt“, sprach Färber von einem Unikum, das auf dem Gelände für kräftig Gesprächsstoff sorgte.

Mit der 3:1-Führung hatte der Sportclub Fakten geschaffen, die nicht mehr zu korrigieren waren, obwohl die Platzherren sich zu keiner Sekunde aufgaben. Der Anschlusstreffer durch Philip Schöttl fiel in der Nachspielzeit zu spät, um die Isartaler noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Das wäre vielleicht noch in der ersten Hälfte möglich gewesen, wenn der Unparteiische beim Stand von 1:1 den Pollingern einen Handelfmeter zugesprochen hätte. Aber in dieser Szene blieb seine Pfeife stumm. (Christian Heinrich)

Statistik

SV Polling 2

Lenggrieser SC 3

Tore: 1:0 (10.) Seligmann, 1:1 (18.) Dix, 1:2 (35.) Gerg (Elfmeter), 1:3 (76.) Gerg (Elfmeter), 2:3 (90.+1) P. Schöttl. Gelbe Karten: Polling 6, Lenggries 2. Gelb-rote Karte: Lenggries: Adlwarth (90.+2). Schiedsrichter: Fabian Porsche. Zuschauer: 100.