Polling mit Kantersieg gegen Münsing - Überragender Baumgartner erzielt Viererpack

Lupenreiner Hattrick in Durchgang zwei

Von Oliver Rabuser

Maximilian Baumgartner schoss seinen SV Polling zum Sieg gegen Münsing. Insgesamt gelangen dem Torjäger überragende vier Treffer beim Heimsieg.

Polling – Sie mussten lange auf dieses Erfolgserlebnis warten. Aber am letzten Spieltag der Hinrunde in der Kreisliga 2 wandern für die Fußballer des SV Polling die ersten Zähler auf das Konto. Aufsteiger SV Münsing wurde mit einer 0:5-Packung nach Hause geschickt, die auf einem entschlossenen Kollektiv, aber auch der individuellen Qualität des Kickers mit der Rückennummer elf fußte: Maximilian Baumgartner stellte mit einem Viererpack die Weichen für die Elf vom Jakobsee.

Trainer Hans-Georg Huber wollte es eigentlich vermeiden, einzelne Spieler hervorzuheben. Doch nannte er dann exemplarisch einen zu den vergangenen Wochen stark verbesserten und ungemein zweikampfstarken Fabian Berg und Routinier Maximilian Hensel, der die Mehrzahl der Kopfballduelle für sich entschied, zudem viele Bälle behauptete und klug weiterleitete. Und natürlich Baumgartner, der an diesem Nachmittag immer richtig stand. „Er ist immer da und geht mit gutem Beispiel voran, aber heute war er überragend.“ Sogleich aber ging Huber zurück in den Team-Modus und strich eine „Top-Mannschaftsleistung“ heraus. Gleichwohl darf nicht unerwähnt bleiben, dass Münsing in den ersten 30 Minuten als die klar bessere Mannschaft locker hätte mit 3:0 führen können. Nicht nur wegen Hans Zachenbachers Kopfball an die Latte nebst Klärung des Nachschusses auf der Torlinie. In Summe lautete die Gleichung: Fünf gute Chancen Münsing, ein Tor Polling. Weil Baumgartner über die halblinke Seite einen Stellungsfehler der SVM-Verteidigung zu einem Schuss ins lange Eck nutzte.

Nach der Pause wirkten dann die in der SVP-Kabine ausgestellten Bilder, Plakate und Motivationssprüche erst recht. Münsing verlor Faden und Struktur, sodass in Konsequenz dessen praktisch jeder Schuss ein Treffer war. Baumgartners Zirkel-Freistoß war hübsch anzuschauen, aber nicht unhaltbar, die beiden weiteren Treffer des 26-Jährigen hatten mit dem angeborenen Torriecher des Angreifers zu tun. Den Schlusspunkt setzte Tobias Niederleitner in der Nachspielzeit. „Heute hat jeder Willen und 120-prozentige Einstellung gezeigt“, urteilte Huber. „Das haben wir jetzt einfach gebraucht.“ (Oliver Rabuser)

Statistik

SV Polling 5 SV Münsing-Ammerland 0

Tore: 1:0 (34.) Baumgartner, 2:0 (64.) Baumgartner, 3:0 (73.) Baumgartner, 4:0 (81.) Baumgartner, 5:0 (90.+2) Niederleitner. Gelbe Garten: Polling 4, Münsing 1. Schiedsrichter: Christian Gangi. Zuschauer: 150.