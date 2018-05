Polling will Titel klar machen - Eberfing liefert sich Fernduell

Kreisklasse 3

von Paul Hopp schließen

Landkreis – „Alle auf nach Weilheim. Gebt euren Bekannten und Freunden Bescheid, packt eure Kinder, Eltern und Großeltern ein“, so lautet das Motto beim SV Polling in der Kreisklasse 3.

Im Derby am Samstag beim gastgebenden TSV Weilheim (er hat nur noch theoretische Chancen auf die Relegation) kann die Elf von Trainer Marco Pröbstl den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Kreisliga perfekt machen.

Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den SV Uffing acht Punkte. Die Pollinger sind das Überraschungsteam der Liga. Mit dem Ziel „Mittelfeldplatz“ angetreten, spielte der SVP trotz großer Personalprobleme von Beginn an vorn mit. Die Pollinger sind seit 2014 in der Kreisklasse. Letztmals in der Kreisliga spielten sie 2008/2009 – damals mit Trainer Bodo Nusser, der jüngst mit dem TSV Peißenberg in der A-5 Meister wurde.

Um wichtige Punkte kämpft die SG Eberfing/Marnbach im Heimspiel gegen den TSV Herrsching. Die SG liefert sich mit dem Tabellenvorletzten, dem TSV Perchting, ein Fernduell um das Erreichen der Abstiegsrelegation. Der ASV Eglfing (zu Hause gegen Benediktbeuern) und der ESV Penzberg (zu Hause gegen Schlehdorf) können den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen. Mit einem Sieg kann der BSC Oberhausen (zu Hause gegen Perchting) seinen dritten Platz festigen.