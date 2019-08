Pollinger Fehler-Festival: Dengler-Hattrick besiegelt 3:5 Niederlage

Viele Möglichkeiten blieben ungenutzt

Bis Weihnachten sind es noch einige Monate. Der SV Polling verteilte dennoch schon fleißig Geschenke. Die Folge war eine 3:5 (1:2)-Heimniederlage zum Saisonstart gegen den TSV Otterfing.

„So krasse Böcke darf man sich gegen so eine abgezockte Truppe nicht erlauben“, war Robert Färber nach der Fehlerflut seines Teams bei seinem offiziellen Trainerdebüt in Polling bedient. „Daran müssen wir schleunigst arbeiten“, so Färber. Ihn ärgerten vor allem die zum Teil anfängerhaften Patzer seiner Elf, die es dem Gegner leicht machten, zum Torerfolg zu kommen. Trotz der fünf Gegentreffer hätten die Pollinger nicht mit leeren Händen vom Platz gehen müssen. Genügend Chancen wären jedenfalls da gewesen: „Aus drei Metern Entfernung muss ich den Ball halt reinmachen, egal, wer da im Tor steht“, grummelte Färber, nachdem sich seine Spieler an TSV-Keeper Christian Utmälleki teilweise die Zähne ausgebissen hatten.

Bei der ersten guten Aktion der Hausherren musste der Torhüter noch nicht eingreifen, da Max Baumgartner den Ball freistehend am leeren Kasten vorbeischob (2.). Ein Fehlpass von Michael Schöttl leitete kurz danach den Rückstand ein. Michael Ott hatte freie Bahn, umspielte Torhütere Mathias Schuster und traf zum 1:0 (9.). Schöttl verpasste es wenig später, seinen Patzer auszubügeln, als er mit einem Kopfballaufsetzer vergab (13.). Baumgartner rutschte im Anschluss am Ball vorbei und Sebastian Gößl verzog bei seinem Schuss aus dem Hintergrund (18.). Besser machten es die Gäste, die einen Konter mit dem 2:0 durch Andreas Schmalz vollendeten (27.). Nach der Trinkpause verhinderte SVP-Keeper Schuster zweimal den dritten Treffer der Otterfinger (30., 39.). Stattdessen kam Polling durch Max Hensel auf 1:2 heran (41.). Philipp Schöttl verpasste gleich darauf nur knapp den Ausgleich (43.).

Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Pollinger komplett. Max Dengler lupfte den Ball ungestört zum 3:1 ins Tor (48.). Pollings Antwort folgte aber einige Minuten darauf: Baumgartner gelang der erneute Anschlusstreffer (60.). Nach einer weiteren Chance von Hensel (61.) leisteten sich die Pollinger vor und nach der zweiten Trinkpause zwei dicke Schnitzer, die Max Dengler gnadenlos zum 4:2 (66.) und 5:2 (72.) nutzte Die Hausherren bewiesen danach zumindest Moral. Mehr als eine Ergebniskorrektur durch Michael Schöttl gelang ihnen aber nicht mehr (86.). rh

Statistik

SV Polling 3

TSV Otterfing 5

SV Polling: Schuster – Neumayr, Schleicher (ab 67. B. Baierlacher), H. Schimpl, M. Mayr, Gößl, Baumgartner, L. Schimpl (ab 46. St. Schimpl), Hensel (ab 76. Berg), Ph. Schöttl, M. Schöttl. Tore: 0:1 (9.) Ott, 0:2 (27.) Schulz, 1:2 (41.) Hensel, 1:3 (48.) Dengler, 2:3 (60.) Baumgartner, 2:4 (66.) Dengler, 2:5 (72.) Dengler, 3:5 (86.) M. Schöttl . Schiedsrichter: Fabian Porsche (TSV Moorenweis). Zuschauer: 100.