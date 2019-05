Porträt von Bayern-Star Thomas Müller mit Farbe beschmiert 

Böse Überraschung für den TSV Pähl

Der TSV Pähl ist der Verein, bei dem Thomas Müller das Fussballspielen begann. Ein ihm gewidmetes Gemälde am Vereinsheim des TSV wurde nun wild zerstört.

Pähl – Eine unschöne Überraschung erlebte die Vorstandschaft des TSV Pähl am Donnerstag: Der Hauswart des Vereins war am Sportheim in Pähl und entdeckte, dass das Porträt von Thomas Müller, das seit vergangenem Sommer eine Außenwand ziert, verunstaltet worden ist. Unbekannte Täter haben das Bild des Bayern-Stars, der aus Pähl stammt und dort beim TSV seine sportliche Karriere startete, mit Farbe beschmiert. Vermutlich wurde die Tat in der Nacht auf den 1. Mai verübt.

Der Vereinsvorsitzende Dieter Fottner hat Anzeige bei der Polizei in Weilheim erstattet. Dort wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei schätzt den bei der Schmiererei entstandenen Schaden auf rund 300 Euro, Fottner vermutet, dass es das Doppelte kostet, das Bild wieder herzurichten. „Da hört der Spaß auf“, sagt er. Er werde alles dran setzen, die Täter ausfindig zu machen. Hinweise bitte an die Polizei unter 0881/6400.

