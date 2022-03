Auf diesen Gegner könnte der FC Penzberg auch in den Play-offs treffen

Von: Andreas Mayr

Verrichtet Schwerstarbeit: Maximilian Kalus ( im weißen Trikot, hier im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf) spielt für Penzberg sowohl Futsal in der Bundesliga als auch auf dem Rasen in der Bezirksliga. © andreas Mayr

Dieses Wochenende bestreitet der FC Penzberg in der Bundesliga sein letztes Auswärtsspiel. Mit dem aktuellen Gegner könnte es schon bald ein Wiedersehen geben.

Penzberg – In einer Großstadt wie Stuttgart ist natürlich mehr möglich als in Penzberg. Für dieses Wochenende hat der große VfB Stuttgart eine Freikartenaktion gestartet und seine Fans zum Futsal eingeladen. Zum Bundesligaspiel zwischen dem Stuttgarter Futsal Club und dem FC Penzberg. 1000 oder mehr Zuschauer erwartet der Zweitplatzierte. „Die werden richtig Stimmung machen“, glaubt Trainer Andreas Brunner. „Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht völlig überrollen.“ Das Hinspiel (4:9) weckt in dieser Hinsicht schlimmste Befürchtungen.

FC Penzberg will unbedingt noch Platz sieben erreichen

Zumal das Duell an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) gar nicht so unwichtig für den weiteren Verlauf der Saison ist. Penzberg versucht im Endspurt alles, um auf Rang sieben zu springen und in den Play-offs HOT 05 aus dem Weg zu gehen. Gegner in Runde eins wäre dann – der Stuttgarter Futsal Club. Unter diesem Aspekt kommt der Partie eine besondere Bedeutung zu. Coach Brunner möchte einige Sachen ausprobieren, gerade in der Defensive.

Einen Sieg in Stuttgart hält Penzbergs Trainer Andreas Brunner für „ausgeschlossen“

Jede kleine Erkenntnis kann in der Meisterrunde entscheidend sein, auch wenn Penzberg nicht wirklich mit einer Sensation rechnet, weder in den Play-offs noch im Punktspiel am Samstag. „In Stuttgart zu gewinnen, halte ich für ausgeschlossen“, sagt Brunner. Am Ende der Auswärtsserie von fünf Partien merkt er doch den Verschleiß. „Das zehrt schon.“ Parallel startete ja auch die Freiluftsaison. Die Kicker werden laufend doppelt beansprucht. Entsprechend sei er froh, „dass es das letzte Auswärtsspiel ist“. Bis zu den Play-offs pausiert die Bundesliga drei Wochen.

Penzbergs Alen Patak zurück im Training

Statt großer Experimente wird es am Samstag also nur kleine Tüfteleien geben. Etwa auf der Torwartposition. Christian Utmälleki hat sich soweit gut erholt. Nur der Schädel brummt noch etwas. Zehn Tage Pause hat ihm der Arzt verschrieben. Welcher seiner Ersatzmänner – Martin Maier oder Michael Loroff – ins Tor darf, entscheidet der Trainer erst kurzfristig. Ansonsten fehlen mit Akif Abasikeles, Samir Azizi und Milad Khojestah wichtige Leute. Ärgerlich, aber in diesem Spiel zu verkraften. Genauso gibt’s gute Neuigkeiten: Ballkünstler Alen Patak hat sich zurückgemeldet. Ob er nach seiner Verletzung aber in Stuttgart schon spielt, ist noch unklar. Für das letzte Saisonziel braucht es auf jeden Fall seine Klasse. Andreas Brunner betont zwei Spieltage vor Saisonende: „Wir versuchen alles, den siebten Platz noch zu holen.“