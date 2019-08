Raisting hofft im Penzberg-Derby Wende wie im Vorjahr

Bisher punktlos Letzter

von Roland Halmel schließen

Der fünfte Spieltag in der vergangenen Saison der Bezirksliga Süd markierte für den SV Raisting den Wendepunkt. Mit dem 3:1-Heimerfolg gegen den FC Penzberg startete der SVR eine Serie, die den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legte. Kurioserweise war die Niederlage auch für die Penzberger eine Initialzündung.

Raisting/Penzberg– Sie blieben danach elf Partien lang ungeschlagen. Genau am fünften Spieltag dieser Saison treffen die beiden Landkreisrivalen nun auch in dieser Saison am Sonntag (15 Uhr) in Raisting aufeinander.

Für den SVR ist die Ausgangssituation dabei ähnlich wie 2018 – nach drei Begegnungen steht das Team noch ohne Punkte da. Der FC Penzberg ist dagegen noch ohne Niederlage, in drei Auswärtsspielen holte das Team fünf Punkte. „Der FCP gehört auch zu der absoluten Elite der Liga“, hat SVR-Coach Hannes Franz großen Respekt vor dem Kontrahenten. Penzbergs Coach Thomas Dötsch glaubt nicht an einen Selbstläufer für sein Team: „In Raisting zu spielen, ist immer sehr unangenehm.“ Er warnt davor, den SVR zu unterschätzen: „Jeder schaut auf die Tabelle, aber gegen Raisting habe ich als Trainer noch nie gepunktet.“ Der Gegner ist „unheimlich kampfstark“, so Dötsch. In der vergangenen Saison verlor der FCP im Übrigen auch das Rückspiel.

Für Trainer Franz ist das aber Schnee von gestern. „Uns fehlt es am Selbstvertrauen, wir brauchen deshalb unbedingt ein Erfolgserlebnis“, weiß der Raistinger Coach um die Wichtigkeit der Partie. Die unerfreulichen Meldungen aus der Personalabteilung haben ihn ins Grübeln kommen lassen, ob sein Team, wie vor einem Jahr, gegen Penzberg die Wende zum Guten starten kann. Neben den verletzten Max Obert und Andreas Heichele (er fällt wegen einer Meniskusverletzung noch länger aus) muss der SVR auf die Urlauber Mathias Sedlmeier, Florian Greinwald und Pascal Beausencourt verzichten. Timmy Greif ist aus privaten Gründen verhindert. Die Neuzugänge Yannik Hübner, Aaron Shetelin und Markus Riedl kommen so zu ihrem Bezirksliga-Debüt.

Beim FCP fehlen dagegen nur noch die Langzeitverletzten wie Stürmer Franz Fischer. Die Neziri-Brüder Sabir und Samir sind aus dem Urlaub zurück. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Spielmachers Hannes Huber. „Jetzt sind die englischen Wochen dann endlich vorbei, und vielleicht endet auch unsere Negativserie gegen Raisting“, sagt Dötsch. rh

Zum Spiel

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Raiffeisen-Arena an der Wielenbacher Straße in Raisting

SV Raisting: Schaidhauf – Kölbl, Sigl, Neveling, Weber, Enzi, Schuster, Riedl, Greif, Köppl, Greis /Hübner, Bertl, Grgic, Shetelin, Gast (TW). FC Penzberg: Salcher – Buchner, Wiedenhofer, Wirtl, Hiry, Siegert, Kalus, Panholzer, Huber, Samir Neziri, Poplacean/Sabir Neziri, Krämer, Dzambas, Himmelstoß, Wolff (TW)