SV Raisting im Moment wie Peitings neue Kabinen – eine Baustelle

Von: Roland Halmel

Teilen

Erneut gestrauchelt: Die Raistinger (in roten Trikots, hier Fernando Ernesto) konnten auch im Testspiel gegen Peiting nicht vollends überzeugen. © halmel

Der SV Raisting offenbart beim 2:2-Remis gegen den TSV Peiting erhebliche Schwächen. „Noch sehr ausbaufähig“ sei die Leistung, sagt Spielertrainer Franz.

Peiting/Raisting – Die Umkleidekabinen am neuen Kunstrasenplatz in Peiting sind noch eine Baustelle. Gleiches kann man auch vom SV Raisting behaupten, der beim Landkreisrivalen, der eine Liga tiefer in der Kreisliga spielt, sein letztes Testspiel vor dem Start in die verbleibenden Spiele der Bezirksliga absolvierte. „Die Leistung ist noch sehr ausbaufähig“, bekannte SVR-Spielertrainer Johannes Franz nach dem 2:2 (2:2)-Unentschieden.

„In der ersten Hälfte hatten wir Probleme in der Defensive und in der zweiten in der Offensive“, führte Franz aus, der gegenüber der 0:6-Pleite gegen Murnau im Vorbereitungsspiel davor einige Umstellungen vornehmen musste. Sebastian Baur, David Hendel, Yannik Hübner und Fernando Ernesto standen diesmal in der Mannschaft, nachdem sie in Murnau noch gefehlt hatten. Ernesto erzielte auch das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 (23.).

Gleich zu Beginn brachte Franz sein Team in Front (4.). Peiting glich aber postwendend durch Florian Wörle aus (11.). Christoph Enzmann gelang der abermalige Ausgleich zum 2:2 (26.). „Da hat es an der Abstimmung in der Abwehr gefehlt“, so Franz, der vor der Pause aber auch einige gute Umschaltaktionen seiner Mannschaft zu sehen bekam. „Die sind dann weniger geworden, weil es auch weniger Balleroberungen gegeben hat“, berichtete der SVR-Spielertrainer. Beide Mannschaften hatten mit dem starken und böigen Wind zu kämpfen, weitere Tore fielen nicht mehr.

Im Gegensatz zu seinem Raistinger Kollegen war Peitings Trainer Fabian Melzer zufrieden. „Für uns war das ein guter Test. Wir haben viel rotiert, da hat dann die Abstimmung nicht immer gepasst.“ Auch die Effektivität seines Teams, das die Tabelle der Kreisliga 2 anführt, entsprach nicht ganz seinen Vorstellungen, vor allem in Hälfte zwei. „Das war ja fast schon ein Festival der vergebenen Chancen“, so Melzer.

An einer besseren Chancenverwertung können die Peitinger, bei denen es in der Winterpause bis auf den Zugang von Max Heiß aus dem eigenen Nachwuchs keine personellen Veränderungen gab, in der kommenden Woche beim viertägigen Trainingslager in Südtirol arbeiten. Die Raistinger sind dann fast zeitgleich für fünf Tage zur Vorbereitung im kroatischen Porec. Gleich im Anschluss steht für den SVR am 5. März das erste Punktspiel in der Bezirksliga zuhause gegen Spitzenreiter VfL Denklingen auf dem Programm. Die Peitinger können indessen noch in drei Testspielen einiges ausprobieren, ehe es am 26. März im Heimspiel gegen den SC Maisach erstmals wieder um Kreisliga-Punkte geht. (Roland Halmel)