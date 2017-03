SV Raisting hat Personalsorgen

Landesliga Süd/West

Das geht ja gut los: Der SV Raisting muss im Heimspiel gegen den SC Ichenhausen auf mehrere Spieler verzichten. Einer fällt gar bis Saisonende aus.

Die Regenfälle anfangs der Woche sorgten bei den Verantwortlichen des SV Raisting für nachdenkliche Mienen. Würde das Heimspiel an diesem Sonntag gegen den SC Ichenhausen ausgetragen werden können? Inzwischen können die Raistinger aber Entwarnung geben. „Wenn nicht noch ein Unwetter kommt, werden wir spielen“, berichtet SVR-Coach Markus Ansorge. Der Start in die Frühjahrsrunde erfolgt für die Raistinger aber unter erschwerten Umständen, denn das Team plagen Verletzungssorgen. Am schlimmsten erwischt hat es Abwehrmann Johannes Franz, der sich im Trainingslager am Gardasee eine Sprunggelenksverletzung zuzog und für den Rest der Saison ausfällt.

Trotz der Ausfälle in seinem Team gibt sich Ansorge zuversichtlich: „Das ist gleich ein richtungsweisendes Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen.“ Der SVR-Trainer hat den Tabellensechsten aus dem Landkreis Günzburg bei dessen letzten Vorbereitungsspiel gegen den Bezirksligisten TSV Babenhausen beobachtet, Zwar unterlag der SC mit 1:3, doch davon lässt sich Ansorge nicht blenden. „Ichenhausen hat eine sehr kompakte Mannschaft mit einigen großen Spielern“, hat der Raistinger Coach beobachtet. Aber: „Sie haben ein paar Schwachpunkte, und dort wollen wir ansetzen.“ erVon seiner eigenen Mannschaft erwartet er, dass sie zum Auftakt agiert und nicht nur reagiert. „Wir wollen das Spiel machen, schließlich ist es ein Heimspiel“, so Ansorge. Das Hinspiel verlor der SVR mit 1:2.

In den Vorbereitungsspielen konnten sich die Raistinger kein zusätzliches Selbstvertrauen holen. In den drei Testspielen gegen den Landesligisten TuS Geretsried (2:5) sowie die beiden Bezirksligisten Olympia Neugablonz (2:3) und SV Planegg-Krailling (2:4) mussten sie sich geschlagen geben. „Klar wünscht man sich gute Ergebnisse in der Vorbereitung. Aber letztlich sind sie zweitrangig“, urteilt Ansorge. In allen Vorbereitungsspielen stand ihm nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Immer wieder fehlten Spieler aus beruflichen Gründen oder wegen Verletzung, andere waren angeschlagen und wurden vorsichtshalber geschont. Zwei geplante Testpartien wurden mangels Personal daher sogar abgesagt.

Im Trainingslager am Gardasee konnte der SVR bei guten Platzverhältnissen intensiv üben. Überschattet wurde der Italien-Trip jedoch durch die Sprunggelenksverletzung von Johannes Franz, die diesen zu einer halbjährigen Pause zwingt. „Der Ausfall tut uns weh“, bedauert Ansorge, nachdem ihm sein zuverlässigster Abwehrmann nun für lange Zeit fehlen wird. Gegen Ichenhausen wird der Coachzudem auf Jonas Schmid, Max Stöckl und Manuel Eichberg verzichten müssen, die ebenfalls verletzt sind.

Die Lücken im Kader hat der Landesligist mit zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft sowie mit einem Rückkehrer aufgefüllt. Marcel Pachebat, der wegen Rückenproblemen lange pausierte, ist wieder zurück und fast so etwas wie ein Neuzugang. Florian Greinwald und Jonathan Krukow rückten aus dem Raistinger Kreisliga-Team nach. „Alle drei können uns weiterhelfen“, ist Ansorge überzeugt. Gegen Ichenhausen wird das Trio aber auf der Bank Platz nehmen.

Der SVR-Coach setzt gegen den Tabellensechsten weitgehend auf die Mannschaft, die zuletzt in acht Spielen nur einmal verlor und dadurch bis auf Platz elf vorrückte. „Mein Kader steht bis auf zwei Positionen“, verrät Ansorge. Noch offen ist, wer Franz in der Innenverteidigung ersetzen soll und wer auf der Sechser-Position agieren soll. „Vielleicht schiebe ich Kevin Kümmerle ein bisschen weiter nach vorn“, lautet eine seiner Überlegungen. Ansorge hofft auf einen erfolgreichen Auftakt, an dessen Ende der Klassenerhalt, „und zwar ohne Relegation“, so der SVR-Trainer, stehen soll.

Zum Spiel: Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Raiffeisen-Arena an der Wielenbacher Straße in Raisting; SV Raisting: Schaidhauf – Leyer, Leitmeier, Klingl, Häusler, Schmitt, Kümmerle, Stoßberger, Baumgartner, Huber, Ersoy/Hüttling, Weber, Schelle, Pachebat, Krukow, Greinwald, Stroehl

Quelle: fussball-vorort.de