Raisting: SV-Coach Johannes Franz - „Ich habe weder zugesagt noch abgesagt“

Von: Christian Heinrich

Jubelt er auch kommende Saison mit den Raistingern? Die Zukunft von Spielertrainer Johannes Franz beim Bezirksligisten ist weiterhin ungewiss. © andreas mayr

Der SV-Raisting bangt um seinen Spielertrainer Johannes Franz. Der 27-Jährige hat dem Verein bisher weder zu- noch abgesagt. Ein finales Statement steht noch aus.

Raisting – Es ist gar nicht so lange her, da hat Johannes Franz einen kleinen Einblick in sein Innerstes gestattet. Der Trainer des SV Raisting, der eigentlich ein recht stiller und bescheidener Zeitgenosse ist, bekannte, dass er sich noch nicht entschieden habe, ob er auch in der kommenden Saison den aktuellen Tabellenvierten der Bezirksliga Süd betreuen wird oder ob er eine neue Herausforderung sucht. An diesem Schwebezustand hat sich Anfang Mai noch nichts geändert, eine Entscheidung steht weiter aus. „Ich habe weder zugesagt noch abgesagt“, verkündet der Coach.

Allerdings hat sich einiges beim SVR getan, nachdem Franz der Öffentlichkeit seine Überlegungen zu seiner Zukunft mitgeteilt hatte. „Da ist man jetzt aufgewacht“, konstatierte der Coach mit Freuden, dass der Verein auf einmal aktiv geworden ist. Inzwischen haben sich zahlreiche zupackende Geister gefunden, die bereit sind, im Umfeld der Mannschaft Verantwortung zu übernehmen. Scheinbar dämmerte er den Mitgliedern, dass ihr Trainer mit seinen 27 Lenzen zwar noch ziemlich jung ist, aber deshalb noch kein Herkules, der göttliche Taten vollbringt. Und so gibt es jetzt bereitwillige Helfer, die sich mit um die Themen „Transfers“ und „Trainingsutensilien“ kümmern. Sehr zur Freude der Kicker, die jetzt auch neue Bälle bekommen.

Es sind aber nicht nur die Fußballer, die aus ihrem Dornröschenschlaf so langsam erwachen. Auch das Präsidium des SV Raisting hörte den Ruf des Trainers und gewährt ihm am heutigen Dienstag eine Audienz. „Man will wissen, was passieren muss, dass ich bleibe und wie sich die Abteilung steigern kann“, informiert Franz schon mal vorab über die Themen seines Gesprächs mit dem Vorsitzenden des Gesamtvereins, Rüdiger Herrmann.

Weil der Coach ein kluger Kopf ist und über erstaunliche Analyse-Fähigkeiten verfügt, wird er dem Vorstand sicherlich einiges zu erzählen haben. Denn die Perspektiven, die die Mannschaft besitzt, sind eigentlich verheißungsvoll. Franz hat einen Kader beisammen, der sein ganzes Potenzial erst noch abrufen wird. „Die Spieler sind alle noch sehr jung und haben ihre Entwicklung noch vor sich“, weist er darauf hin, dass in der Zukunft noch einiges von seiner Mannschaft zu erwarten ist.

Das scheinen auch die Kicker erkannt zu haben. Zwar haben noch nicht alle definitiv für die kommende Saison zugesagt, die Bereitschaft ist jedoch groß, weiterhin in Raisting zu bleiben – wenn die Voraussetzungen stimmen. Will heißen: Wenn Franz auch in Zukunft das sportliche Kommando führt. „Es schaut bis jetzt gut aus, dass die Mannschaft so zusammenbleibt“, gibt sich der Coach optimistisch, auch in der kommenden Saison wieder auf ein starkes Aufgebot zurückgreifen zu können.

Nur versteht es sich von selbst, dass Franz nach den Erfahrungen in dieser Runde gern noch die eine oder andere Alternative hätte. Ein gutes Drittel seines Kaders stand ihm während der Saison – sei es wegen Verletzungen, Erkrankungen oder beruflicher Verpflichtungen – nur bedingt zur Verfügung. Die Verantwortlichen haben es also noch selbst in der Hand, ihrem talentierten Trainer ein Umfeld zu bereiten, in dem er so arbeiten kann, wie er es sich vorstellt: erfolgreich und vernünftig. Trainer wie Franz, die arbeiten und nicht in erster Linie Geld verdienen wollen, genießen in dieser Branche Seltenheitswert. Darauf scheint mittlerweile auch die Konkurrenz im Umland gekommen zu sein. „Ich habe Optionen“, sagt Franz. Der SV Raisting muss nicht die einzige sein. (Christian Heinrich)