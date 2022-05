Raisting: Spielerische Klasse überwiegt - SV zeigt Kosova München die Grenzen auf

Von: Christian Heinrich

Schlagt ein: Raistings David Hendel (Mitte) klatscht nach dem 3:0 gegen Kosova München mit seinen Mitspielern ab. © Gronau

Der SV spielte sich gegen Kosova-München zum Saisonende noch einmal in einen Rausch. Raisting holte das erste Mal in dieser Spielzeit den zweiten Sieg in Folge.

Raisting – Den 70 Zuschauern, die zum vorletzten Mal in dieser Saison in die „Raiffeisen Arena“ pilgerten, wollten die Raistinger Kicker jede Menge Unterhaltung bieten. „Wir haben uns einige Ziele gesetzt“, erklärte Johannes Franz. Der Trainer wollte nicht nur schwungvollen Fußball gegen den FC Kosova München sehen, was seine Mannschaft beim 3:0 (2:0)-Erfolg auch zeigte. Er forderte auch den zweiten Sieg in Serie, was es so in diesem Jahr noch nicht gegeben hatte. Und natürlich sollte auch der vierte Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga Süd verteidigt werden.

Dass seine Balltreter schließlich alle gesteckten Ziele erreichten, obwohl sich die Saison ihrem Abschluss neigt und eigentlich nichts mehr zu gewinnen ist, führte Franz auf die Einstellung seiner Mannschaft zurück. „Ich versuche ihnen einzuprägen, dass jeder eine hohe Eigenmotivation hat“, erklärte er seine Methode. „Das haben sie alle verinnerlicht.“

Und so gab es gegen den Tabellenletzten und Absteiger nicht nur drei wunderschön heraus kombinierte Treffer zu bestaunen, sondern auch noch zahlreiche andere hochkarätige Chancen. Nur besitzen die Raistinger in der Offensive längst nicht die Durchschlagskraft wie in der Abwehr, die momentan in der Bezirksliga Süd ihresgleichen sucht. „Da haben wir drei, vier Hochkaräter teilweise kläglich vergeben“, kritisierte der Coach.

Drei Tore zum „mit der Zunge schnalzen“

Die drei Tore, die gegen die spielstarken Münchner fielen, waren jedoch zum mit der Zunge schnalzen. Mitte der ersten Hälfte belohnte sich David Gretschmann für seinen Fleiß mit seinem zweiten Saisontor. „Er wird immer wertvoller für uns“, lobte ihn sein Trainer. Vorbereitet wurde der Treffer in mustergültiger Weise von Markus Riedl. Das 2:0 kurz vor der Pause durch Viktor Neveling zog den Kosovaren endgültig den Stecker. „Danach hat man gemerkt, dass bei ihnen nicht mehr der letzte Biss da ist“, stellte Franz fest. Den zeigten Benedikt Stechele bei seiner Flanke, Sebastian Baur bei seiner umsichtigen Ablage und Neveling mit seinem platzierten Schuss.

Auch der dritte Treffer war dazu angetan, die Fans zum Saisonabschluss gegen den SVN München ins Stadion zu locken. Justin Steegs feinen Chip-Ball musste David Hendel nur noch über die Linie drücken. Dass der Endstand ausgerechnet der Co-Produktion von zwei Einwechselspielern entsprang, wird Franz umso mehr gefreut haben. Auch die Bank brennt mittlerweile für die Ziele des Übungsleiters. (Christian Heinrich)

Statistik

SV Raisting 3

FC Kosova München 0 Tore: 1:0 (20.) Gretschmann, 2:0 (44.) Neveling, 3:0 (69.) Hendel. Gelbe Karten: Raisting 2, Kosova 4. Schiedsrichter: Maximilian Wagner. Zuschauer: 70.