Raisting: Der SV unterliegt dem Spitzenreiter aus Unterammergau - Hausherren bilden Schlusslicht

Von: Stefan Schnürer

Der Einsatz stimmte: Die Raistinger (in roten Trikots, v. l. Zeno Schwab, Lukas Matz und Vincent Werner) hielten die Partie gegen Unterammergau – zumindest was das Ergebnis betrifft – lange offen. © halmel

Die Reserve des SV Raisting steht nach der Niederlage gegen Unterammergau wieder auf dem letzten Platz. Der WSV bleibt weiterhin an der Spitze der Kreisklasse 3.

Raisting – „Wir waren heute stabiler als sonst“, konstatierte Thomas Müller nach Spielende. Sofort erntete der Trainer des SV Raisting II jedoch Widerspruch von einem seiner Spieler. „Es war wie immer“, so der SVR-Kicker. Wie auch immer: Die Raistinger Reserve hatte ihr Heimspiel gegen Tabellenführer WSV Unterammergau mit 1:4 (1:2) verloren und ist damit wieder ans Tabellenende der Kreisklasse 3 gerutscht.

13 Jahre in Folge hatte Thomas Müller im Nachwuchsbereich der Raistinger gearbeitet. Danach wollte er eigentlich ein Sabbatjahr einlegen, doch daraus wurde nichts. Da Roland Perchtold aus gesundheitlichen Gründen im vergangenen Herbst von seinem Amt als Trainer der Zweiten Mannschaft zurückgetreten war, sprang Müller kurzerhand als Trainer ein. Er wird die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen. Ob sie dann noch in der Kreisklasse spielen wird? Eher fraglich.

Da sind zum einen die Probleme, die in Zeiten von Corona wohl so ziemlich jedes Team hat. Immer wieder fallen Spieler aus, mal mehr, mal weniger. Und dann hat die SVR-Reserve auch noch mit Problemen zu kämpfen, die Zweite Mannschaften im Speziellen haben. Immer wieder müssen sie Spieler an die Erste abgeben, der Trainer muss jede Woche seine Mannschaft umbauen.

Gegen die Unterammergauer konnte Müller, dessen Team sich hauptsächlich aus U21-Spielern rekrutiert, mit Matthias Schelle, Florian Greinwald und Michael Ahn drei Spieler mit großem Erfahrungsschatz aufbieten – keine schlechten Voraussetzungen also. Die Gäste aus dem Ammertal weist die Tabelle der Kreisklasse 3 als Tabellenführer auf, wie ein solcher traten sie allerdings über weite Strecken nicht auf. Nur ansatzweise ließen sie erkennen, dass sie feine Fußballer in ihren Reihen haben. Gegen die Raistinger genügten hingegen eine gute Fitness und große Effizienz, besonders nach Standardsituationen. Das 1:0 (31.) für die Gäste fiel nach einem Freistoß, das 2:0 – allerdings unter großer Mithilfe von Raistings Torhüter Simon Kölbl, der einen harmlosen Schuss nicht festhalten konnte – im Anschluss an eine Ecke (35.). Die Partie blieb nur spannend, weil die Ammertaler den Gastgebern umgehend den Anschlusstreffer, resultierend aus einem Kopfball von Alexander Schappele (38.), gestatteten.

Nach dem Wechsel zeigte sich immer mehr: Raisting war zu harmlos, um die Partie noch zu wenden. WSV-Torhüter Marco Diroma erlebte einen ruhigen Nachmittag. Es dauerte allerdings bis in die Schlussphase, ehe Unterammergau mit zwei weiteren Treffern den Sack zumachte. Wie in den drei Partien zuvor, hatte der SVR erneut vier Treffer kassiert. (Stefan Schnürer)

Statistik

SV Raisting II 1 WSV Unterammergau 4

Tore: 0:1 (31.) Brauchle, 0:2 (35.) Speer, 1:2 (38.) Schappele, 1:3 (82.) Korntheuer, 1:4 (90.+2) Schwarz. Gelbe Karten: Raisting 1, Unterammergau 2. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 30.