SV Raisting: Raus aus dem Defensiv-Schlendrian

Von: Andreas Mayr

Bringt viel Bezirksliga-Erfahrung mit: Thomas Bretthauer ist im Defensivverbund eine Stütze in der Raistinger Mannschaft. © Andreas Mayr

Der SV Raisting hat in der Fußball-Bezirksliga seine Defensivstärke wiedergefunden. Am Sonntag geht es gegen den MTV Berg.

Raisting – Der Wall steht wieder. Und er wird von Woche zu Woche stabiler. Lediglich ein Gegentor hat der SV Raisting in den vergangenen sechs Bezirksliga-Partien kassiert, damit seinen Ruf als Defensivmacht der Klasse restauriert. Zeit, einmal bei Johannes Franz nachzufragen, wie er das denn hinbekommen hat, die bröckelnde Mauer wieder zu verputzen. „Das war ein Prozess“, sagt der Raistinger Spielertrainer vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den MTV Berg (15 Uhr). Nach ordentlicher Vorbereitung und Start ohne Gegentor (0:0 gegen FC Deisenhofen II) schlichen sich ungekannte Aussetzer ein. Stellungsfehler, Ballverluste, „unter dem Strich individuelle Fehler“, sagt der Coach. Dieses Defensivchaos mündete in sieben Gegentoren in den Heimpartien gegen Aubing (0:3) und Haidhausen (2:4). „Wir haben den Schlendrian reingekriegt.“

Das alles ereignete sich vor sechs Wochen. Seitdem flicken die Raistinger Woche für Woche ein Leck nach dem anderen. Zunächst analysierte Franz die Partien des Grauens. Die groben Patzer beseitigte er mit Personalrochaden. Christoph Schmitt etwa schob er ins offensive Mittelfeld, weil der ein Ankurbler, aber kein klassischer Abräumer ist. Nur ein Beispiel. „Es ist kein Zufall, dass wir des Öfteren gut gestanden sind“, lobt Johannes Franz. Immer wieder musste er Kicker auf fremden Positionen einsetzen.

So lange am Ende drei Punkte auf unserem Konto sind, ist mir das Ergebnis egal.

Mit der Zeit hat sich die Lage gebessert, auch wenn die Viererkette nach wie vor häufiger wechselt. Im Grunde sind nur Spielertrainer Franz selbst sowie Nebenmann Thomas Bretthauer gesetzt. Aus Mangel an Alternativen, wie Franz betont. „Ich würde mir selbst mehr Konkurrenz wünschen. Nur weil ich Spielertrainer bin, sehe ich mich nicht als gesetzt.“ Innenverteidiger Bretthauer habe mit 31 Jahren auch seine Wehwehchen, könnte also gelegentlich eine Pause vertragen. Mit Ausnahme von Florian Breitenmoser, der oft im Schichtdienst gefragt ist, haben sie aber keine weiteren Innenverteidiger. Mit Kollege Bretthauer sei er im Großen und Ganzen zufrieden. Nicht oft komme es vor, dass einer mit Anfang 30 noch so wissbegierig ist, sagt sein Trainer. Zumal der Tom schon diverse Spielzeiten in der Bezirksliga (Penzing, Aubing, Pasing, Kaufering) absolviert hat. „Absolut vorbildlich“, lobt Franz seinen Neuzugang. Seine Stärken bei Spielaufbau, Ruhe und Robustheit erweitert er nun. „Bei der Defensivarbeit hat er einen Sprung nach vorne gemacht.“

Die letzten beiden Faktoren für die Auferstehung der Defensivmacht finden sich ganz vorne wie ganz hinten. Mit dem Bayernliga-erfahrenen Urban Schaidhauf und Thomas Höringer verfügt der SVR über das beste Torwart-Duo der Bezirksliga. Auch wenn das in den vergangenen Partien gar nicht so häufig rettend eingreifen musste. Viel größeren Anteil an der starken Serie von vier Partien ohne Gegentor hat die Offensive. Sie hat wieder Spaß daran gefunden, schon vorne auf Balljagd zu gehen. „Die Stürmer machen das überragend“, lobt Franz. Letztlich könne man nur von einem Verdienst der ganzen Mannschaft sprechen, dass die Festung wieder steht und ihr Tor verriegelt hat.

Am Wochenende bietet sich die Chance, Gegner Berg zu distanzieren. Mit nur sieben Zählern aus zehn Partien hängt der MTV im Abstiegssumpf fest. Trotzdem sagt Trainer Franz: „Berg ist extrem schwer zu bespielen.“ Mit einem 4:2-Erfolg über Neuried hat der MTV ein erstes Lebenszeichen gesendet. Daher würde Hannes Franz einen 1:0-Erfolg – Raistings Lieblingsergebnis derzeit – gerne mitnehmen. „So lange am Ende drei Punkte auf unserem Konto sind, ist mir das Ergebnis egal.“