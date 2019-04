Raistinger Heimserie hält, aber Coach Franz ist nicht zufrieden

Riesenchance für Raisting: In dieser Szene in der 68. Minute scheitert Pascal Beausencourt an Anadolu-Torwart Semih Cakmakci.

Fußball: Bezirksliga Süd

von Paul Hopp schließen

Der SV Raisting bleibt zu Hause ungeschlagen, ist aber unzufrieden. Gegen den FC Anadolu machten die Raistinger den Kontrahenten stark – und vergaben danach gute Chancen.

Raisting - Der gut pfeifende Schiedsrichter Ludwig Lerch wollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, das Ganze unnötig in die Länge zu ziehen. Überpünktlich pfiff er die Partie ab – und überraschte damit sowohl Spieler als auch Zuschauer. Allzu viel getan hatte sich auf dem Platz ohnehin nicht mehr. Sowohl der gastgebende SV Raisting als auch der FC Anadolu aus München liefen sich bei ihren Angriffsbemühungen jeweils fest. Die Zufriedenheit der Raistinger hielt sich nach dem 1:1 (1:1) jedoch in Grenzen.

„Es waren definitiv eher zwei verlorene Punkte, als dass es ein gewonnener war“, sagte SVR-Coach Johannes Franz. Die Gastgeber begannen gut, doch nach dem 1:0 „haben wir aufgehört und damit den Gegner aufkommen lassen“. Prompt kam der FC Anadolu zum Ausgleich. Zumindest kippte das Spiel nicht völlig. „Positiv war, dass wir nach der Pause die Partie wieder in den Griff bekommen haben“, sagte Franz. Der Auftritt in der ersten halben Stunde war ihm zufolge „top“.

Raisting vergibt gute Chancen

Raisting praktizierte Forechecking und setzte die Gäste damit unter Druck. Schon kurz nach Beginn landete ein Schuss von Andreas Heichele im Tor, der Schiedsrichter gab das Tor aber nicht, da zwei im Abseits stehende Raistinger aus seiner Sicht den Torwart behinderten (3.). Nach Vorarbeit von Viktor Neveling scheiterte Timmy Greif am in dieser Szene stark parierenden FC-Torwart Semih Cakmakci (13.). Neveling (16.) und Greif (18.) hatten bei ihren Distanzschüssen kein Glück. Danach wurde die Raistinger Aggressivität belohnt: Greif zwang die Gäste zu einem Fehlpass, Heichele kam frei vor dem Tor an den Ball und traf zum 1:0 (28.).

Raisting lässt die Zügel schleifen

In der Folge ließen die Gastgeber etwas die Zügel schleifen. Die in der Offensive spielstarken Gäste übernahmen so die Kontrolle. Ein Freistoß von Osman Yontar landete knapp neben dem Pfosten (39.). Kurz darauf wurde FC-Spieler bei einem schnellen Spielzug gefoult, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter – trotz energischer Proteste der Raistinger, die den „Tatort“ außerhalb des Strafraums gesehen hatten. Anadolu-Kapitän Fehmi Sevinc verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1 (43.).

Raisting zweimal frei vor dem Tor

In der zweiten Hälfte bekam Raisting nach einigen Minuten die Partie wieder in den Griff. Spielerisch war aber nicht mehr allzu viel geboten, viele Unterbrechungen prägten das Geschehen. Dennoch hätten die Gastgeber die Partie für sich entscheiden können, ja müssen. Nach guter Kombination über Greif und Roman Schuster scheiterte Heichele nur ganz knapp am Torwart (55.). Schuster schoss nach gutem Doppelpass mit Greif aus spitzem Winkel drüber (60.). Im Anschluss an eine Freistoß-Variante stand Pascal Beausencourt plötzlich frei vor FC-Keeper Cakmakci – der Torwart rettete mit einer Fußabwehr (68.).

In der Folge verpufften die Offensivaktionen beider Teams, weil der finale Pass oft zu ungenau geriet. Am kommenden Wochenende treffen die Raistinger auswärts auf den Tabellennachbarn, den SC Unterpfaffenhofen. „Da wollen wir uns die heute verlorenen Punkte zurückholen“, sagte Franz.

Auch das ist interessant: Viel Hektik und Gelb-Rot - FC Penzberg erlebt turbulentes Spiel in Aubing.

Auch das ist interessant: Verteidiger Peter Diepold ist Mann des Tages - ASV Habach jubelt im Derby gegen Antdorf.