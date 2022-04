SV Raisting: Die Saison austrudeln lassen? Kommt nicht in Frage!

Von: Roland Halmel

Florian Greinwald, Spieler des SV Raisting, im Bezirksliga-Spiel gegen den SC Pöcking. © Roland Halmel

Der SV Raisting hat in der Bezirksliga noch einiges vor: Coach Franz peilt in letzten vier Partien zehn Punkte an und will beim TSV Großhadern Vollgas geben.

Raisting – Die Saison austrudeln lassen oder in den letzten vier Spielen weiter Vollgas geben, auch wenn die Chancen auf Platz zwei nur noch theoretischer Natur sind? Auf diese Frage gibt es beim SV Raisting nur eine Antwort: „Wir sind es der Saison schuldig, als einzelner Spieler und als Team bis zur letzten Sekunde alles zu geben“, gibt SVR-Spielertrainer Johannes Franz unmissverständlich zu verstehen.

Schließlich will sich der SVR den guten Eindruck, den er in den bisher absolvierten 24 Spielen der Bezirksliga Süd hinterlassen hat, in den verbleibenden Partien nicht kaputtmachen lassen. „Von der Leistung ist das eine sehr gute Saison, auch wenn es zum zweiten Platz nicht mehr reicht“, zieht Franz bereits jetzt ein positives Fazit. „Es hat nur ganz wenige Spiele gegeben, nach denen ich sagen musste: wir haben verdient verloren.“

Raisting bisweilen anfällig bei Standardsituationen

Er war mit dem Auftreten seiner Mannen, die kaum einmal in Bestbesetzung antreten konnte, sehr zufrieden. Das Tüpfelchen auf dem I fehlte allerdings, weil es dem SVR einige Male an der nötigen Effektivität mangelte und er sich besonders bei Standardsituationen für den Gegner als anfällig erwies.

Dadurch ließen die Raistinger einige Punkte liegen, was beim Blick auf die Tabelle schmerzt. „Es wäre mehr drin gewesen“, so Franz. Gerade nach der Winterpause beim unnötigen Unentschieden gegen Spitzenreiter Oberweikertshofen sowie den vermeidbaren Niederlagen gegen Haidhausen und Pöcking punktete sein Team nicht in dem Ausmaß, wie es möglich gewesen wäre.

Ungeachtet dessen haben sich die Raistinger für den Saisonendspurt einiges vorgenommen. „Wir wollen noch zehn Punkte holen, dann hätten wir 50, und das wäre sehr gut“, sagt Franz, der an diesem Samstag mit seinen Mannen beim TSV Großhadern (15 Uhr) gastiert, der als Tabellenzwölfter mächtig um den Klassenerhalt zittern muss. „Bei denen geht es ums nackte Überleben, die werden sich zerreißen“, erwartet Franz eine ganz schwere Aufgabe für seine Mannschaft.

Der TSV lebt von seiner Heimstärke. Fünf seiner sieben Siege – unter anderem gegen Spitzenteams Haidhausen und Penzberg – hat er auf eigenem Platz geholt. Das enge Spielfeld in Großhadern ist bei der Konkurrenz auch nicht gerade beliebt. „Es ist unangenehm, da zu spielen“, sagt auch Franz. „Sie haben gute Stoßstürmer und sie sind bei Standards gefährlich“, nennt der SVR-Spielertrainer die Stärken der Hausherren, auf die es zu achten gilt. Im Hinspiel, das die Raistinger deutlich mit 4:0 gewannen, hatten sie den Gegner gut im Griff. Damals war der SVR aber annähernd komplett. Für das Rückspiel sieht es anders aus: Neben Torjäger Denis Grgic fehlt auch Abwehrmann Florian Breitenmoser, für den die Saison nach einer Muskelverletzung beendet ist. Angeschlagen ist neben Franz auch Andreas Sedlmeier. „Wir werden mit zwölf bis 13 Mann anreisen, dennoch ist unser Ziel ein Dreier“, gibt sich Franz kämpferisch.