Bitterer Nachmittag für Raisting - Spielmacher Riedl verletzt sich schwer

Vorzeitiges Ende eines Arbeitstages: Markus Riedl konnte nach einer Attacke des Garmischer Torjägers Moritz Müller nicht mehr weitermachen. © Oliver Rabuser

Tapfer gekämpft, unglücklich verloren, gravierenden Ausfall erlitten: So lässt sich die 0:1 (0:1)-Niederlage des SV Raisting beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen in wenigen Worten zusammenfassen.

Raisting – Der SVR war über weite Strecken mindestens ebenbürtig, konnte aber in seinem Offensivstreben keinerlei Durchschlagskraft entfalten. Dem Spitzenreiter aus dem Werdenfelser Land reichte eine findige Aktion nach einem Standard, um eine typische nachwinterliche Partie auf schwierigem Geläuf für sich zu entscheiden.

Nach einer Attacke von Garmischs Müller krümmt sich Riedl vor Schmerzen

Noch am gleichen Abend telefonierte Hannes Franz länger mit Markus Riedl. Abfrage des Gesundheitsstatus, aber auch Aufmunterung für den Pechvogel des Nachmittags. Es war nicht mehr lange zur Halbzeitpause, als FC-Torjäger Moritz Müller an der Seitenlinie nach einem grenzwertig legalen Bodycheck in Riedls Hüfte rauschte. Kann man vielleicht pfeifen, war aber nicht die unmittelbare Ursache für das Ausscheiden des Raistinger Spielmachers. Riedl rechnete nicht mit Müller Aktion, hatte keine Körperspannung, da er denm Ball im Seitenaus wähnte. So blieb der 25-Jährige im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie. „Unnötige Aktion“, geißelte Franz Müllers ungestümen Einsatz. Riedl krümmte sich am Boder vor Schmerzen – kein gutes Zeichen. Eine belastbare Diagnose war vor Ort nicht möglich, doch scheint eine Bänderverletzung wahrscheinlich. „Er hatte schon zwei Kreuzbandrisse“, verwies der Coach auf Riedls Krankengeschichte.

Für Raistings Spielertrainer Franz ist Verlust von Riedl „viel schmerzhafter als die Niederlage“

Es war bitter für den SVR. Riedl sei ein „Garant für unser Spiel“, wie Franz betont. Deswegen sei der verletzungsbedingte Ausfall „viel schmerzhafter als die Niederlage“. Die wiederum fußt auf einem Kopfballtreffer des früheren FC-Penzberg-Spielers Sandu Poplacean nach einer Viertelstunde. Gianluca Zandt hatte Garmischs Julian Ademi nahe des Sechzehnerecks gelegt, Jonas Schrimpf schickte den Freistoß präzise auf den ersten Pfosten, wo er in Poplacean einen geeigneten Abnehmer fand – 1:0. „In der Entstehung schon nicht gut verteidigt“, hielt Franz fest. Der Spielertrainer war selbst mittelbar am Treffer der Heimelf beteiligt. „Andi Heichele stand ohne Gegenspieler im Raum, bekommt von mir zu spät Bescheid, dass er etwas zurückgehen soll.“ In Summe nicht leicht zu verkraften, was sich in einigen Nickeligkeiten bis zur Pause niederschlug. Franz sprach von einer „komischen Stimmung“, weil einige wohl die Sache mit Riedl im Hinterkopf hatten. Gleichwohl sei seine Elf vor Seitenwechsel „zu ängstlich und mit einem Tick zu viel Respekt“ aufgetreten.

FC-Coach Heringer spricht von einem dreckigen Sieg

Das änderte sich nach Wiederbeginn signifikant. „Spielbestimmend und tonangebend“, sah Franz seine Raistinger. Vinzenz Wolf hatte mit einem allerdings zu zentral angesetzten Schuss aus 18 Metern noch die beste Möglichkeit. „Beim letzten Ball und der Besetzung der Box hat es gefehlt“, urteilte der Coach. Florian Heringer, FC-Coach aus Oberhausen, kommt indes mit seiner Mannschaft der Rückkehr in die Landesliga immer näher. Acht Zähler Vorsprung, dazu die hinteren vier Teams der Tabelle noch vor der Brust. „Ein richtig dreckiger, aber superwichtiger Sieg“, bilanzierte der 38-Jährige nach Schlusspfiff. Seine Elf habe „viele Ausfälle kompensiert“, überdies „sehr stabil“ verteidigt. Mit der Tatsache, keine Glanzleistung kommentieren zu dürfen, kann Heringer eingedenk des Personalmangels bei seinem Team gut leben. „Was aktuell zählt, sind die Punkte.“ Und davon hat der 1. FC 19 mehr als der SVR; auch wenn das während der 90 Minuten am vergangenen Samstag nicht unbedingt zu erkennen war.