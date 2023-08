Raisting will nicht Außenseiter sein – Bezirksligist zu Gast beim hoch gehandelten TSV Murnau

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Zum Start klappte noch nicht alles: In dieser Situation scheitert Korbinian Hibler an Deisenhofens Torhüter Leo Oswald. Dennoch gewann der SVR die Partie mit 3:1. Foto: rabuser © rabuser

Der SV Raisting hat mit dem TSV Murnau einen wahren Brocken vor der Nase. Dabei müssen die Raistinger voraussichtlich auf Thomas Bretthauer verzichten.

Raisting – Wohl dem, der trotz einer Vielzahl an angeschlagenen oder verletzten Spielern einen derart gelungenen Saisonstart hinbekommt. Weniger sind die Erschwernisse beim Bezirksligisten SV Raisting auch nach dem 3:1-Erfolg über die Reserve des FC Deisenhofen nicht geworden. Und jetzt geht’s für die Elf von Johannes Franz nach Murnau zu einer jungen, ambitionierten Mannschaft, die ihrerseits ihr erstes Pflichtspiel beim BCF Wolfratshausen in den Sand gesetzt hat (1:2). „Wird eine extrem schwierige, aber keine unlösbare Aufgabe“, so die Einschätzung von Franz.

Das Prädikat „Außenseiter“ will sich Franz gar nicht erst andichten lassen. Klar: Murnau zählt in der Bezirksliga Süd zu den Mitfavoriten im Kampf um den Titel. Am Staffelsee tummelt sich ein schier unerschöpfliches Reservoir an talentierten Kickern, die eine hochwertige Ausbildung genießen und auf spielerisch-technischer Ebene der Konkurrenz enteilt zu sein scheinen. Allerdings fehlt dem TSV-Ensemble etwas ganz Entscheidendes: Erfahrung und Wehrhaftigkeit in Konfliktsituationen. Die Führungsriege um Michael Marinkovic, Georg Kutter und Bastian Adelwart fehlt seit geraumer Zeit verletzungsbedingt. „Ohne die fehlt ihnen die letzte individuelle Klasse“, stellt Franz fest. Zudem mögen es die Jungspunde von Coach Martin Wagner überhaupt nicht, wenn man ihnen ständig auf den Füßen steht, oder zwischenzeitlich mal in den Rüpel-Modus schaltet.

Gleichwohl betont Franz, dass sein Team trotz allem noch immer auf „eine Reihe von Spielern mit Qualität“ treffe, die es einem schwer mache, sich „auf etwas Spezielles“ einzustellen. Einerseits sieht der Coach keine triftigen Gründe für eine Abkehr von der eigenen Spielphilosophie, nur um sich am Gegner auszurichten. Deswegen werde sich zur Vorwoche „nichts großartig ändern“.

Auf der anderen Seite weiß Franz um den Ansatz, das verspielte Murnauer Team aus dem Konzept zu bringen. „Natürlich kommen wir über körperliche Präsenz und robustes Zweikampfverhalten.“ Doch wollen die Raistinger ungeachtet des Gegners auch weiter auf dem eingeschlagenen Pfad fortschreiten, der spielerische Elemente bevorzugt. „Offensiv gefährlicher werden, ohne dass die Defensive darunter leidet“, beschreibt Franz den zu bewältigenden Spagat. Hierfür müsse seine Mannschaft, was die die Abstände betrifft, „noch kompakter“ werden, im Kopf einen Tick schneller schalten, aber auch „gute Absprachen treffen“.

Die Trainingsarbeit war hierfür allerdings nicht dazu angetan, Verbesserungen in diesen Bereichen zu bewirken. Zentrale Bestandteile der beiden vergangenen Übungseinheiten waren Regeneration und physiotherapeutische Maßnahmen. Franz beklagt, er habe aktuell „kaum noch fitte Spieler“. Zu wenige seiner Mannen konnten die Vorbereitung so nutzen wie Andi Heichele oder Hermann Sigl. Es zwickt und zwackt allerorten. Gegen Deisenhofen musste zu allem Überfluss auch noch Thomas Bretthauer mit leichter Gehirnerschütterung vom Platz. Ob´s für den Innenverteidiger reicht, war am Freitag noch unklar. Franz selbst wäre natürlich eine Option. Doch auch der Coach ist angeschlagen. Umstellen möchte er nach dem Auftaktsieg ohnehin so wenig wie möglich. Gänzlich ausbleiben dürften Veränderungen angesichts der Umstände aber nicht. (or)