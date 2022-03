Dank kompakter Abwehr: Raisting beendet seine Sieglos-Serie

Von: Roland Halmel

Der entscheidende Spieler in Aktion: Raistings Markus Riedl (im roten Trikot) erzielte nach einer Stunde das einzige Tor in der Heimpartie gegen Aubing. © Roland Halmel

Als sehr zähe Angelegenheit erwies sich in der Bezirksliga Süd das erste Heimspiel dieses Jahres für den SV Raisting. Dank einer starken Abwehrleistung holte sich der SVR gegen den SV Aubing aber schließlich einen Sieg.

Raisting – „Der war unterm Strich verdient“, urteilte SVR-Spielertrainer Johannes Franz nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Aubing. Für die Raistinger war es der erste dreifache Punktgewinn nach vier sieglosen Partien. Dadurch halten die Raistinger Kontakt zu den Spitzenteams der Liga.

Zum Schluss war es Verteidigen auf Biegen und Brechen.

„Zum Schluss war es Verteidigen auf Biegen und Brechen“, berichtete er über eine erfolgreiche Abwehrschlacht in den letzten Minuten, als der abstiegsbedrohte Gast aus dem Münchner Westen alles nach vorn warf und zu mehreren Chancen kam. „Davor haben wir aber nichts zugelassen“, lobte Franz sein Team, das eine kämpferisch starke Leistung bot. „Endlich ist mal wieder die null gestanden“, lobte Franz den Einsatz der Raistinger, bei denen er selbst erstmals seit langer Zeit nicht in der Startelf stand. Für ihn übernahm Florian Breitenmoser den Posten in der Innenverteidigung. Neu in der SVR-Defensive, die in der erste Hälfte kaum etwas zu tun hatte, war zudem David Gretschmann. In der Offensive ersetzte Benedikt Stechele Angreifer Timmy Greif, der wegen einer gebrochenen Hand einige Wochen ausfällt.

Raistings Denis Grgic hat Pech mit einem Lattenschuss

Die ersten Akzente setzte Stecheles Sturmpartner Denis Grgic. Der SVR-Torjäger schoss in aussichtsreicher Position knapp drüber (5.). In der Folge hatten die Hausherren gegen die ersatzgeschwächten Aubinger die deutlich größeren Spielanteile. Zwingende Aktionen der Raistinger blieben bis auf einen Lattenschuss von Grgic (18.) jedoch Mangelware, weil auf dem holprigen Platz der entscheidende Pass oft nicht ankam. Phasenweise wurde die Partie durch viele Fouls und Unterbrechungen recht zerfahren. Kurz vor dem Wechsel wurde es vor dem Aubinger Gehäuse noch einmal brenzlig. Torhüter Ali Boraze hatte sich verschätzt, Stechele traf jedoch den Ball nicht richtig (40.).

Markus Riedl erzielt den überfälligen Führungstreffer für Raisting

Nach der Pause setzte sich das einseitige Spiel fort, zunächst aber ohne Höhepunkte. Eine Balleroberung von Grgic leitete schließlich den überfälligen Raistinger Führungstreffer ein. Sein Zuspiel landete beim ungemein fleißigen Sebastian Baur, der Markus Riedl bediente. Dessen Schuss schlug zum 1:0 im kurzen Eck ein (60.). Gleich im Anschluss verpassten die Hausherren die Vorentscheidung. Nach einer gefühlvollen Flanke von Riedl köpfte Grgic den Ball knapp vorbei (64.). Mit der Einwechslung des lange verletzten Torjägers Daniel Koch 20 Minuten vor dem Abpfiff läuteten die Aubinger die Schlussoffensive ein. Mit langen Bällen und Freistößen setzten sie Raisting unter Druck.

Auch Alex Schappele trifft nur das Gebälk

Der bis dahin beschäftigungslose SVR-Torhüter Urban Schaidhauf hatte zunächst aber wenig Probleme. Bei einem den wenigen Entlastungsangriffe der Gastgeber vergab Stechele eine weitere Gelegenheit auf das 2:0 (85.). Gleich danach kam Koch aus acht Metern zum Abschluss. Sein Schuss, gleichzeitig die einzig gefährliche Aktion der Gäste, segelte aber über das Tor (89.). Nach einigen Minuten Zittern in der Nachspielzeit und einem weiteren Lattenschuss der Raistinger durch den eingewechselten Alex Schappele (90.+5) war Schluss.

Statistik

SV Raisting - SV Aubing 1:0

Tore: 1:0 (60.) Riedl. Gelbe Karten: Raisting 2, Aubing 2. Schiedsrichter: Lukas Rehekampff. Zuschauer: 170.