Raistings Reserve patzt sich zur nächsten Pleite

SVR übernimmt rote Laterne

von Paul Hopp schließen

Roland Perchtold, der Trainer des SV Raisting II, sprach Klartext: „Wir haben verdient verloren.“ Wieder einmal leisteten sich die Raistinger zwei „kapitale Aussetzer“, die die Gäste mit den Toren zum 1:0 und 2:0 bestraften.

„Das war bitter, denn in den ersten 30 Minuten waren wir eher am Drücker“, sagte Perchtold. Allzu viele Chancen spielten sich die Gastgeber aber nicht heraus. Das ist ohnehin derzeit das große Manko der Raistinger. Darüber hinaus ist die personelle Lage weiterhin alles andere als rosig. „Wir kommen wirklich auf dem Zahnfleisch daher“, sagte Perchtold. Die Peitinger erhöhten in der Schlussphase noch auf 3:0. Die Gäste, die schlecht in die Saison gestartet sind, feierten nun schon ihren dritten Sieg in Folge. Der SVR hat noch gar keinen Sieg auf dem Konto und ist nun – durch den Sieg des TSV Hohenpeißenberg – auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Am Mittwoch, 3. Oktober, kommt es nun in Hohenpeißenberg zum direkten Duell zwischen dem TSV und der Raistinger Reserve.

SV Raisting II - TSV Peiting II 0:3

Tore: 0:1 (28.) Huber, 0:2 (49.) Melzer, 0:3 (80.) Cengiz.