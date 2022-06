Trotz höherklassiger Angebote - Kreuths Torjäger Franz Huber wechselt zum FC Penzberg

Von: Andreas Mayr

Solche Gesten will der FC Penzberg künftig oft sehen: Franz Huber (links, hier im Kreisliga-Spiel von Real Kreuth in Polling) soll seinen Torriecher auch bei seinem neuen Arbeitgeber unter Beweis stellen. Foto: andreas Mayr © andreas Mayr

Der FC Penzberg konnte sich die Dienste von Franz Huber sichern. Der 29-Jährige kommt vom Kreisligist Real Kreuth und soll die Offensive weiter verstärken.

Penzberg/Kreuth – Es gibt wahrlich schlechtere Plätze, um einen großen Deal wie diesen auszuhandeln. Am Tegernsee trafen sich die Macher des FC Penzberg mit Stürmer Franz Huber, 29 Jahre alt und zuletzt in Diensten des FC Real Kreuth. Es brauchte Überzeugungskraft, um den Offensivmann nach Penzberg zu lotsen, schließlich konkurrierte der FCP mit Klubs bis hinauf in die Landesliga.

Franz Huber war ein begehrter Mann auf dem regionalen Transfermarkt. Eine Vita mit Einsätzen in Bezirksoberliga und Landesliga, zuletzt 17 Treffer für Kreuth in der Kreisliga und nun eine Zielsetzung, die jeden Fußballklub hellhörig werden lässt: „Ich will nochmals etwas Neues sehen, eine neue Region, einen neuen Verein.“ Den Zuschlag hat nun der FC Penzberg bekommen, der seine Offensivabteilung weiter kräftig aufpoliert.

FC Penzberg: Trainer Simon Ollert überzeugt Franz Huber vom Wechsel

Von diesem Tag am Tegernsee bleibt ihm eine Begegnung immer noch im Kopf. Vom Auftritt von Trainer Simon Ollert (26) sei er platt gewesen. „Wie jemand mit seinem Alter so viel Fußballfachverstand haben kann“ schwärmt der Stürmer, der in Gmund das Fußballspielen gelernt hat. Am vergangenen Montag beim Trainingsstart verfestigte sich der erste Eindruck. „Das war sehr, sehr überzeugend“, sagt Franz Huber über Simon Ollerts Programm und Plan. Eine Rolle, wer hätte das noch vor ein paar Wochen ahnen können, spielte gewiss auch die Spielklasse. Mit Oberland-Duellen ohne Unterlass erhielt die Bezirksliga Süd eine unerwartete Aufwertung, die Spieler von Hubers Kaliber anlockt. „Eine super attraktive Liga“, nennt er die 16 Mannschaften umfassende Klasse, die am letzten Juli-Wochenende in die Saison startet. Erster Gegner der Penzberger ist der SC Unterpfaffenhofen.

Zuletzt hatte Franz Huber in der Kreisliga 1 über vier Jahre zu den versiertesten Angreifern gehört. In drei Spielzeiten (eine verpasste er komplett) gelangen ihm für die Königlichen 40 Tore sowie 33 Vorlagen in 65 Partien. Schnelligkeit, Abschlussstärke sowie natürlich seinen Torriecher nennt er als zentrale Elemente seines fußballerischen Potpourris. „Mittlerweile habe ich auch die notwendige Erfahrung, um jüngere Mitspieler zu führen“, sagt Huber.

Franz Huber: Wechsel in die Kreisliga folgte aufgrund des dualen Studiums

Auf diese Fähigkeiten wird die teils sehr junge Mannschaft des FC Penzberg dankend zurückgreifen. Kreuth sah er zuletzt als notwendige Zwischenlösung an. Einsätze im höherklassigen Bereich, wie damals in Holzkirchen (2010 bis 2017), waren mit dem dualen Studium, zumal mit Vorlesungen am Samstag, nicht zu vereinbaren. In der Kreisliga kickte Huber auf ordentlichem Niveau mit einigen guten Spezln zusammen. Mittlerweile arbeitet er als Vermögensberater bei der Sparkasse in Rottach-Egern. Der Job erlaubt ihm eine Rückkehr in den überregionalen Bereich.

Mit dem FCP hat Huber einen Klub gefunden, dessen Zukunftskonzept ihn überzeugt. Penzberg baut auf Spieler aus der Gegend, gerne auch auf junge. Über Penzbergs Kapitän Maximilian Kalus kam der Kontakt zustande. Beide kennen sich schon ein Weilchen. In Penzberg haben sie vor, gemeinsam ganz oben anzugreifen. „Wird sehr spannend, in der Liga kann alles passieren.“ Nur ein Wunsch blieb unerfüllt. Hubers Wunschnummer 28 (wegen seines Geburtstags) trägt seit längerem Denny Krämer. Für den Neuzugang blieb die Nummer neun übrig, die sein Jobprofil als Mittelstürmer aber bestens umschreibt. Auch wenn Tore nicht alles sind für Franz Huber. Gewiss schaue er mit einem Auge immer auf die Torschützenliste, das könne er nicht verneinen. Aber: „Ich bin Teamplayer.“ Seine Vorlagenstatistik liefert hierfür den Beweis. (Andreas Mayr)