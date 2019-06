Polen als letzte Hürde bei der EM für Franz Fischer vom 1. FC Penzberg

Ex-Garmischer im Finale des Regions Cups

Im letzten Gruppenspiel am vergangenen Sonntag gegen die Türkei war er wegen einer Gelbsperre zum Zuschauen verurteilt, für das Endspiel am Mittwoch im UEFA Regions Cup in Burghausen gegen Polen (18.30 Uhr, Wacker-Arena) ist der Penzberger Fußballer Franz Fischer aber wieder einsatzbereit.

Penzberg/Burghausen – Schon vor Beginn dieses Finalspiels hat die BFV-Auswahl, die bei diesem Turnier den DFB vertritt, Historisches geschafft. Zum ersten Mal hat eine deutsche Mannschaft bei diesem seit 20 Jahren ausgespielten Turnier das Endspiel erreicht. Der Einzug ins Finale hing für das deutsche Team allerdings am seidenen Faden. Bis in die Nachspielzeit hinein hatte es 0:0 gestanden, was den Türken zum Einzug ins Endspiel verholfen hätte. Dann aber traf vor fast 2500 Zuschauern in Landshut der Pullacher Henri Koudoussou in der 92. Minute zum 1:0 – der Einzug ins Endspiel am heutigen Mittwoch war damit perfekt.

Sollte die BFV-Amateur-Auswahl den UEFA Regions Cup gewinnen, hat Franz Fischer nicht viel Zeit, diesen Triumph zu genießen. Bereits in etwas mehr als drei Wochen beginnt für den 29-Jährigen der Punktspielbetrieb in der Bezirksliga Süd. Zum Auftakt tritt sein FC Penzberg bei Phönix München an.