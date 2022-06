Relegation zur Kreisklasse: Söchering will Hinspielsieg gegen Raisting veredeln

Von: Roland Halmel

Werden sie auch am Samstag jubeln? Die Söcheringer gehen mit einem kleinen Vorsprung ins Rückspiel. Foto: gronau © gronau

Der SV Söchering konnte den ersten Schritt Richtung Kreisklasse gehen. Nun will der A-Klassist sich im Rückspiel den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen.

Söchering/Raisting – Wer spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse? Der SV Söchering oder der SV Raisting II? Diese Frage wird an diesem Samstagnachmittag gegen 17 Uhr geklärt sein, wenn das Rückspiel der Relegation zwischen dem Vizemeister der A-Klasse 6 (Söchering) und dem Vorletzten der Kreisklasse 3 (Raisting II) abgepfiffen wird. Davor haben beide Teams 90 Minuten und eine eventuelle Verlängerung Zeit, das Duell für sich zu entscheiden.

Die im zweiten Spiel gastgebenden Söcheringer haben nach dem 3:2-Sieg in Raisting am vergangenen Mittwoch die bessere Ausgangsposition. „Wir werden deshalb aber nicht auf Unentschieden spielen, das können wir gar nicht“, berichtet SVS-Coach Christian Strobl, bei dem sich bei der Zusammensetzung des Kaders nicht viel ändern wird. Bei der SVR-Reserve wird die Aufstellung dagegen auf einigen Positionen anders aussehen als noch im Hinspiel. Mit Urlaubsrückkehrer Matthias Schelle steht Trainer Thomas Müller wieder ein wichtiger Ruhepol im ansonsten sehr jungen Team zur Verfügung. Zudem wird Yannick Hübner in der Offensive zum Einsatz kommen. Fraglich ist indessen, ob Routinier Ludwig Huber spielen kann, da er sich im Hinspiel leicht verletzte. „Mit zwei Toren Unterschied zu gewinnen, ist möglich“, so Müller. Er hofft, dass seine Mannschaft an die Leistung anknüpfen kann, die sie gegen Söchering in der zweiten Hälfte geboten hat. „Das Entscheidungsspiel will ich unbedingt vermeiden“, so der SVR-Coach.

Müller verspürt wenig Lust, die Zeit des Nachsitzens zu verlängern – auch wenn es dann am nächsten Mittwoch oder Donnerstag in der zweiten Runde zum prestigeträchtige Derby gegen den Nachbarn aus Dießen kommen könnte. „Wir haben keinen Druck“, sagt Strobl, der daher relativ entspannt in die Partie geht, auch wenn auf dem Platz in Obersöchering (Anpfiff 15 Uhr) mit einer großen Kulisse von 400 oder 500 Zuschauern zu rechnen ist. „Nervös sind die Jungs da vielleicht nur in den ersten Minuten“, beruhigt Strobl. „Eine große Kulisse kann schon was ausmachen“, so Müller. Auch er will die Wirkung der Fanmassen nicht unterschätzen. „Wir haben aber einige erfahrene Leute im Team, die damit umgehen können“, so Müller. (Roland Halmel)